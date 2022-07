Městská doprava byl důvod, proč stále bydlím v Plzni, říká šéf PMDP

Jezdíte i vy městskou dopravou?

Především ve svém volném čase, hlavně když potřebuji něco zařídit v centru Plzně. Městská doprava byl jeden z hlavních důvodů, proč stále bydlím v Plzni. Nechtěl jsem dělat rodinného taxikáře.

Jaký jste jako cestující?

Jsem ovlivněný profesí. Neustále hledám, jestli je vše v pořádku, vozy jsou čisté, správně označené, zda řidiči dodržují všechny povinnosti i jestli na zastávce máme všechny informace. Samozřejmě vidím i chování dalších účastníků silničního provozu, kteří to našim šoférům ani v nejmenším neulehčují. Spíše naopak.

Řeknete hned na zastávce řidiči, když se vám něco cestou nelíbilo?

Na trase určitě ne, nejdříve na konečné. Když ale naopak vidím, že řidič předvídá, jede plynule, zajíždí pěkně do zálivů, pochválím ho už při vystupování.

Začínají prázdniny, období velkých oprav. Plzeň bude zase rozkopaná, spousta uzavírek. Jak velké to jsou komplikace?

I letos je to stejné jako v předchozích letech. Je třeba si uvědomit, že dopravní infrastruktura v Plzni je rozsáhlá, každým rokem stárne a musí se pravidelně obnovovat. Iluzí by bylo doufat, že se léto v Plzni obejde bez uzavírek a výluk.

S prázdninami začala velká oprava kolejiště na Klatovské. Jak složité je najít v Plzni pro trolejbusy a autobusy objízdné trasy?

Pro nás je to logisticky velmi náročné. Kromě nalezení objížďkových tras musíme zajistit dostatek vozidel a řidičů. Plánovači dopravy musejí zohlednit ostatní probíhající výluky, musejí počítat i s tím, že i naši řidiči si chtějí užít část prázdnin na dovolených se svými dětmi. Zároveň se plánovači snaží, aby byla co nejméně ovlivněna kvalita služby, výlukové trasy a informace pro cestující byly co nejjednodušší. Plánování výluk je v létě o to komplikovanější.

Jak složité je hledat objížďku, když třeba přes opravované tramvajové kolejiště v křižovatce U Práce nebude moci projet tři týdny jediný trolejbus ani autobus? Vždyť tudy vede sedm z 10 plzeňských trolejbusových linek.

Pro nás jsou obrovskou výhodou parciální trolejbusy (trolejbusy s přídavnými bateriemi – pozn.red). Kdybychom je neměli, o to víc by musel dopravní podnik držet v záloze klasických autobusů. Parciální trolejbus jezdí jen na elektřinu z baterií tam, kde nejsou troleje. Jejich nezávislost si však neschováváme jen pro výluky. Máme několik linek, kde běžně jezdí bez trolejí, a dál je chceme rozšiřovat.

Mohou takové trolejbusy nahradit výhledově v Plzni klasické autobusy?

Postupnými kroky chceme dieselové autobusy vytlačovat do okrajových částí města, případně příměstských oblastí. Kde to půjde, chceme nahrazovat autobusy parciálními trolejbusy. Tak už funguje linka do Malesic, v Černicích, do Letkova. Rádi bychom s významnou podporou města dovedli parciální trolejbus k lochotínskému areálu fakultní nemocnice a pak dál na Košutku. Troleje by byly jen na části trasy. Dlouhodobým cílem je, aby v centru Plzně jezdily bezemisní vozy městské veřejné dopravy.

První ostré nasazení trolejbusů s pomocnými agregáty bylo v Plzni při povodních v srpnu 2002. Dieselové motory v nich byly hodně hlučné a trolejbus jel velmi pomalu. Jak se z vašeho pohledu trolejbusy změnily za 20 let?

Vývoj jde dopředu mílovými kroky. Pomocný dieselagregát deklasoval čistotu trolejbusové trakce, ale tehdy to byl pokrok. Agregát navíc nebyl tak výkonný, aby utáhl velký a těžký vůz, chyběla mu dynamika. Dnes jsou trolejbusy s bateriemi tiché, cestující při jízdě nepoznají, jestli vůz pohání proud z trolejí, nebo baterií.

Dokážete si představit nasazení tehdejších trolejbusů s pomocným motorem na linku do Letkova už v roce 2002? Jak by zdolávaly prudký kopec v Božkově bez proudu z troleje?

Když jsme trolejbusy s pomocným dieselagregátem tehdy zaváděli, vyzkoušeli jsme to. Zaplnili jsme takový trolejbus cestujícími a vyjeli. I chodec byl tehdy cestou do kopce rychlejší...

Parciální trolejbusy vozí v Plzni cestující asi pět let. Pozorujete u nich úbytek kapacity baterií?

Při požadavcích jsme výrobci definovali naši vizi jejich pravidelného nasazování v Plzni, dopředu jsme počítali s rezervou kapacity. Po pěti letech ostrého provozu nevnímáme nějaký problém. Parciální trolejbusy zvládají bez problémů jízdu mimo troleje v létě se zapnutými celovozovými klimatizacemi, i v zimě, kdy se v nich topí.

Přibývá s plně klimatizovanými vozy stížností cestujících, že je jim v nich zima, nebo naopak horko?

Nikdy se nezavděčíte všem. Pozitivní a kladné reakce na klimatizované vozy však jasně převládají. Z výročních zpráv vyplývá, že nejvíce cestujících v Plzni přepraví každý rok tramvaje, i když mají jen tři linky.

Kdy budou všechny tramvaje jen nízkopodlažní?

Teď máme nízkopodlažních 76 procent vozidel, podíl se bude postupně zvyšovat. Aktuálně je podepsaný kontrakt na celkem 22 obousměrných tramvají typu Škoda 40T. Nyní máme dvě a právě díky jejich obousměrnosti je od června nasazujeme i na linku 2, kde je výluka. Pokud vyjíždí souprava klasických tramvají, snažíme se, aby alespoň první vůz byl nízkopodlažní. Abychom měli 100 procent nízkopodlažních tramvají, ještě nějakou dobu potrvá. Další velká vlna obměny nás bude čekat kolem roku 2032. Vše bude záviset na ekonomické situaci naší i města, přičemž jsme si vědomi, že zdroje na investice nejsou bezedné.

Zeptám na rok 2030, kdy by podle aktuální vize měly začít jezdit tramvaje na sídliště Vinice. Těšíte se? Velmi. Pokud se městu podaří rozšířit tramvajovou trakci, budu to považovat za obrovský úspěch a především přínos pro město. Tramvajová doprava je kapacitní, do města velikosti Plzně rozhodně patří. I když víme, že tramvajová trakce je nejdražší ze všech tří, které provozujeme, vyvažuje to kvalitou, kapacitou i rychlostí. Vždyť většina tratí vede po tělese odděleném od ostatní dopravy.

Plzeň si vyzkoušela v minulém desetiletí provoz linky s několika elektrobusy. Objeví se autobusy na baterky v Plzni natrvalo, nebo zůstaneme u trolejbusů s bateriemi?

Preferujeme parciální trolejbusy, které se nabíjejí za pohybu. Elektrobusy by byly už čtvrtou trakcí v dopravním podniku, znamenalo by to další úpravu potřebné infrastruktury, například vybudování nabíjecích stanic. Když EU před několika dny schválila omezení prodeje osobních a malých nákladních vozů se spalovacími motory již od roku 2035, je otázkou, jaká pravidla dopadnou na městskou dopravu. Nikdo dnes neví, jestli ještě neurychlí ukončení provozu autobusů s dieselovými motory, zda si vystačíme s naší vizí parciálních trolejbusů, nebo zda budeme tlačeni k autobusům s jiným typem takzvaného čistého pohonu.

Je jednoznačné, že provoz na elektřinu je dražší než u autobusů na naftu a městský rozpočet není neomezený. Nebráníme se testování nových technologií a vozidel. Aktuálně se hodně diskutuje o vodíku, ale takových vozů není zatím vyrobených mnoho a jsou příliš drahé. Navíc podpora existuje jen pro jejich pořízení, ale už ne na provoz.

Pojďme zpět do současnosti. Má dopravní podnik dostatek řidičů a řidiček?

V posledních letech jsme neměli větší problémy i s ohledem na jejich finanční ohodnocení a bonusy, které zaměstnancům nabízíme. Ještě před nedávnem jsem se mohl kolegům z dalších dopravních podniků chlubit téměř nulovou fluktuací. Nyní ale evidujeme, že šoféři začínají odcházet, mnoho z nich bohužel úplně mimo obor. Události posledních měsíců rozhoupaly nejen hospodářský, ale i pracovní trh.

Všiml jsem si ale, že v plzeňské MHD přibývá řidiček...

Je to pravda. Na naše řidičky nedám dopustit. Jezdí plynule, ohleduplně a jsou velmi šikovné. I to je jedna z cest, kam se vydat při nabírání nových řidičů.