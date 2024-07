„Je to menší Staromáček.“ Hokejisté přivezli do Plzně pohár mistrů světa

„Nejsem překvapený, čekal jsem to. Protože vím, jak skvělí jsou plzeňští fanoušci,“ děkoval davu rozesmátý útočník Dominik Kubalík.

Ten dovezl pohár do Plzně s dalšími parťáky ze zlaté party, obráncem Davidem Špačkem, kustodem Petrem Šulanem a fyzioterapeutem Adamem Havlem. Všichni se po videoprojekci a představení na pódiu přesunuli do stanu, kde se více než dvě hodiny podepisovali fanouškům.

„Je úžasné, kolik vás sem přišlo, pro mě je to takový menší Staromáček,“ svěřil se s odkazem na velkolepou akci na Staroměstském náměstí v Praze bezprostředně po konci turnaje benjamínek národního týmu David Špaček, kterého ve středu v pivovaru doprovázel i jeho otec Jaroslav, rovněž mistr světa a olympijský vítěz z Nagana 1998.

27. května 2024

Trofej pro hokejové šampiony, která při bujarých oslavách dostala hodně zabrat a musela být opravována, putuje po různých koutech republiky, hráči si ji postupně předávají. „Vím, že fanoušci u nás v Plzni jsou špičkoví. Ale stejně jsem nečekal, že se vás tu sejde tolik,“ děkoval Petr Šulan, dlouholetý kustod extraligové Plzně, bývalý gólman a také mistr světa v hokejbalu.

Teď si užívá oslav v jiné roli. Stejně jako fyzioterapeut Adam Havel, který rovněž pečuje o hokejisty Škody. „Neskutečně si vážím toho, že si mě vybrali i do národního týmu. To hlavní samozřejmě odvedli kluci na ledě, my jsme jim byli k dispozici v kteroukoliv hodinu v zázemí hotelu či na stadionu a snažili se co nejvíce přiložit ruku k dílu,“ líčil Havel, který se už šest let stará také o extraligový tým Plzně.

„Ještě pořád si myslím, že až později mi opravdu naplno dojde, co jsme dokázali. Že jsme alespoň na malou chvilku spojili český národ. A to není málo,“ doplnil Havel.