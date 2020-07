Soud zprostil obžaloby muže, který měl jít do vězení za tragický výbuch plynu

Podle rozhodnutí odvolacího senátu krajského soudu se trestný čin sice stal, nedá se ale prokázat, že jej spáchal obžalovaný Pavel Kovařík.

„Provedli jsme poměrně obsáhlé doplnění dokazování. Vyslýchali jsme znalce z oboru. Dospěli jsme k tomu, že závěry okresního soudu jsou logické, ale podle našeho názoru, a porada byla velmi dlouhá, se nedá prokázat, že zaměstnanec, který po výbuchu uhořel, jednal s vědomím pana Kovaříka,“ řekl iDNES.cz předseda odvolacího senátu Miloslav Sedláček.

Rozsudek je pravomocný, přípustné je dovolání k nejvyššímu soudu.

Před třemi lety vybuchla hala s tlakovými lahvemi v Plané a následně začala hořet. Při požáru skladu vybuchovaly plynové lahve, jeden člověk zemřel

Podle obžaloby se tak stalo během nedovoleného přepouštění plynu z jedné nádoby do druhé.



Tachovská soudkyně Michaela Řezníčková v říjnu loňského roku během řízení u okresního soudu uvedla, že obžalovaný v prostorách zkolaudovaných jako sklad náhradních dílů uložil větší množství propanbutanových lahví.

„A prostřednictvím svých zaměstnanců prováděl takzvané přepouštění propanbutanu, aniž by měl k tomu příslušné oprávnění. S vědomím obžalovaného pak 30. června 2017 prováděl jeho zaměstnanec tuto nebezpečnou činnost, při které došlo k úniku kapalného plynu a následné explozi,“ řekla Řezníčková.

Kovařík tuto verzi od začátku popíral. „Je mi líto, co se stalo. Nevím, že by některý ze zaměstnanců přepouštěl plyn, nikdy jsem takový pokyn nedal. Finančně by se mi to nevyplatilo. Jen jsme prodávali lahve s plynem. Nevím, co se stalo, nedokážu si to vysvětlit. Dělal jsem vše tak, abych dodržoval předpisy,“ hájil se tehdy u soudu podnikatel.