Západočechy v lednu pobaví Lukáš Pavlásek i Kaiser s Lábusem

Humorná jízda začne v pondělí 13. ledna, kdy se svým pořadem Na plný coole zavítá do Sokolovny ve Spáleném Poříčí Zdeněk Izer.



Ve stejný den se ve Velkém sále Městského kulturního střediska v Domažlicích odehraje zábavná talk show plná veselých historek ze zákulisí natáčení televizních seriálů. Program nese název Návštěva z Ordinace a jeho protagonisty jsou Martin Zounar a Martina Randová.



Simona Stašová zazáří v Klatovech

Jiří Lábus a Oldřich Kaiser patří dlouhá léta k předním osobnostem českého humoru. Přesvědčí o tom i návštěvníky představení vizionářské komedie Žena za pultem 2 – pult osobnosti. Dějištěm svérázného pokračování budovatelského seriálu se 15. ledna stane stříbrské kino Slávia.



O dva dny později zavítá na západ Čech herečka Simona Stašová. Na jevišti Stálé divadelní scény v Klatovech se ocitne v představení Shirley Valentine, které je bravurní komedií o hledání sebe sama.



Poněkud jiný styl humoru čeká návštěvníky plzeňské Šeříkovky 23. ledna. Vystoupí tam představitel klasické stand up comedy Lukáš Pavlásek s pořadem Kdo nepláče, není Čech.



Ani Divadlo J. K. Tyla v Plzni nezahálí. Na první měsíc nového roku si připravilo dvě premiéry. Tou první bude 18. ledna na malé scéně balet Sněhurka od Gabriela Vermelha a Aleny Peškové. Představení je určeno zejména pro dětské diváky.



Jedno z nejznámějších děl operní historie Carmen Georgese Bizeta se na plzeňské jeviště vrátí v nové verzi 25. ledna. Slavný příběh ožije v Novém divadle.

„Půjde o inscenaci plnou španělského temperamentu. Velký prostor chci dát zejména flamenku. Také se budeme snažit využít co nejlépe moderní technologie, které nová scéna přináší,“ okomentoval připravovanou inscenaci její režisér Martin Otava, který je zároveň ředitelem divadla.



U Zacha zazpívá Roman Dragoun, v Besedě Radůza

Nouze nebude ani o zajímavé koncerty. Hned několik vystoupení si připravil plzeňský Zach‘s Pub. Už 16. ledna tam zazpívá první tenor českého rocku Luboš Pospíšil. Oblíbený písničkář Vojtaano to pak u Zacha rozjede 23. ledna.



Na sólové vystoupení zpěváka a klávesisty kapely Progres 2 Romana Dragouna se mohou jeho fanoušci těšit 30. ledna.



Pětatřicet let na scéně oslaví 16. ledna v plzeňském Divadle pod lampou legenda alternativní hudby Už jsme doma.



Jedna z největších osobností českého reggae, zpěvák a producent Cocoman, zaplní pozitivními hudebními vibracemi 18. ledna společně s kapelou The Solid Vibes klub Panteon v Konstantinových Lázních. Hned následující den se ve stříbrském kině Slávia se svým akustickým turné zastaví Anna K.



V rytmu německého punku se ponese večer 24. ledna v Buena Vista Clubu v Plzni. Zahraje tam formace The Offenders, která sem přiveze novou desku Class of the Nation.



Ten den se uskuteční ještě jeden koncert. O něj se v Šeříkovce postará kapela Regenerace, která je spojením toho nejlepšího z kapel Turbo, Bumerang, Pumpa či Odyssea.

Šeříkovka hostí také jeden z nejočekávanějších plzeňských koncertů celého roku. Na 30. ledna je totiž přichystáno vystoupení jedné z nejslavnějších britských kapel, kterou je Uriah Heep.



Poslední lednový den bude na stejném místě patřit rockové opeře Frankenstein.



Velmi zajímavý koncert nabídne v lednu také Měšťanská beseda. Tady své písničkářské umění předvede zpěvačka Radůza společně se svou kapelou. „Zazní písničky z nejnovějších alb i z předchozích desek, ale také ty, které jsou zbrusu nové a na své vydání teprve čekají,“ uvedla Hana Kulawiaková z Měšťanské besedy.