Přidávat se bude, slibují firmy. Ale možná o něco méně než loni

To je pozice například plzeňského závodu společnosti Panasonic, který lidem výrazně přidával v minulých letech. „Víme, že platy zvedat budeme, a to v nižších jednotkách procent. Panasonic se zachoval výjimečně v době, kdy prudce rostla inflace. V roce 2023 jsme přidávali dvakrát za rok a inflaci jsme našim lidem kompenzovali jako málokterá firma v okolí. Věříme proto, že to naši zaměstnanci i odbory ocení také při vyjednávání o mzdách pro rok příští,“ říká Radek Vach, ředitel strategického rozvoje plzeňského Panasonicu.

„Aktuální situace v našem oboru tepelných čerpadel není dobrá, i to je důvod, proč pro nějaké radikální přidání nevidíme prostor. Pracujeme na fiskální roky, ten náš začíná od 1. dubna. Proto se o kolektivní smlouvě vyjednává až po Novém roce, ale na jednání už se samozřejmě připravujeme. Oddělení lidských zdrojů má přehled o trhu práce v oboru a na Plzeňsku, máme postavené cíle, ale vyjednávání teprve začnou,“ doplňuje Vach.

Také v Plzeňském Prazdroji si loni polepšili, přidání bylo v průměru dvakrát vyšší než loňská inflace. „Naši zaměstnanci jsou pro naše podnikání naprosto klíčoví, proto jsme v roce 2024 v souladu s kolektivní smlouvou navýšili základní mzdy v průměru o 6,5 procent. V kolektivní smlouvě, kterou máme uzavřenou na období 2024 až 2025, máme dohodnutý mechanismus stanovení procenta nárůstu mezd i pro rok 2025. Výpočet vychází z míry inflace a výsledků společnosti v roce 2024,“ vysvětluje Zuzana Balejová, ředitelka lidských zdrojů Plzeňského Prazdroje.

Sokolovské uhelné se nedařilo, platy ale zvýší

O dvě procenta si v letošním roce v základu polepší zaměstnanci Sokolovské uhelné. Těžařská firma přistoupila k navyšování platů i přes fakt, že za loňský rok skončila ve ztrátě přesahující miliardu korun. „Je to dobrý signál pro zaměstnance, že se i přes nepříznivou dobu v oblasti energetiky snaží společnost vyjít lidem vstříc,“ okomentoval výsledky kolektivního vyjednávání Jan Smolka, předseda Sdružení odborových organizací Sokolovské uhelné.

Kolektivní vyjednávání byla složitější než v minulých letech. „Dříve se uzavírala jedna kolektivní smlouva, letos se již jednalo v osmi dceřiných společnostech za účasti tří odborových organizací,“ vysvětlila Andrea Kahudová, personální ředitelka SUAS GROUP a Sokolovské uhelné. Smlouvy tak podle ní odráží i specifika některých společností a v řadě parametrů se mírně liší.

Jednání v osmi dceřiných společnostech skupiny SUAS GROUP vyvrcholí v lednu. Kolektivní smlouvy řeší nejen oblast mzdovou, ale také benefity, to vše ve vazbě na ekonomickou výkonnost jednotlivých firem. „Od roku 2025 budou mít zaměstnanci Sokolovské uhelné a několika dceřiných společností nového dodavatele benefitů, a to společnost Pluxee, bývalé Sodexo. Podmínky poskytování benefitů řeší vždy jednotlivé kolektivní smlouvy.

Pohyb mezd Celková data o pohybu mezd za loňský rok zatím nejsou známa, ale podle statistiků činila ve třetím čtvrtletí roku 2024 průměrná měsíční hrubá mzda v Plzeňském kraji 43 086 korun, což znamená meziroční nárůst o šest procent. V Karlovarském kraji to bylo 39 165 Kč, tedy o 6,3 % více než rok předtím.

Na začátku roku 2025 dále pokračují jednání i v Karlovarské krajské nemocnici (KKN). „Čeká se na dohody centrálních odborů,“ uvedla Markéta Singerová, mluvčí KKN. Jeden z největších krajských zaměstnavatelů podle ní zvažuje nabídnout zaměstnancům další benefity a výhody. Ve hře je například benefitní karta či zvýšení příspěvku na penzijní připojištění.

Ve Fakultní nemocnici v Plzni vzrostl lékařům za tři čtvrtletí loňského roku meziročně průměrný plat ze 114 044 na 124 983 korun. „Průměrný plat v celé FN Plzeň, tedy ve všech kategoriích zaměstnanců dohromady, se za toto období zvýšil cca o 4000 korun na 68 371 korun. Klíčovou změnou obsaženou v novele nařízení vlády je od 1. 1. 2025 plošné navýšení platových tarifů o částku 1 400 korun,“ vysvětlila mluvčí FN Plzeň Gabriela Levorová.

Plzeňská fakultní nemocnice zvýšila od 1. ledna loňského roku nelékařům a technickohospodářským pracovníkům osobní příplatek o pět procent platového tarifu a zaměstnancům, kteří jsou lékaři, zubní lékaři nebo farmaceuti navýšila osobní příplatek o 5,8 nebo 15 tisíc korun v závislosti na jeho kvalifikaci. Tato navýšení jsou stále v platnosti, tzn. stávající zaměstnanci je pobírají a nově příchozí získají dle nastavených pravidel. Výše benefitů se nezmění. Nemocnice díky dobrým ekonomickým ukazatelům vyplatila v roce 2024 čtyřikrát mimořádné odměny a dále třikrát rozpočtované odměny.

Na přidání se mohou těšit jako další zaměstnanci ve veřejné sféře například magistrátní úředníci. I jich se týká vládní novela nařizující plošné navýšení tarifů o 1400 korun. Zároveň byl v tomto nařízení změněn systém tzv. zaručeného platu, což je nejnižší možný plat s ohledem na složitost, odpovědnost a namáhavost vykonávané práce.