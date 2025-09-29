Muž bez reflexních prvků šel za tmy prostředkem silnice, srazila ho dodávka

Velmi vážná zranění utrpěl třiačtyřicetiletý muž, kterého na frekventované silnici z Plzně na Most mezi Třemošnou a Kaznějovem v neděli večer srazilo auto. Chodec neměl na sobě žádné reflexní prvky a navíc šel prostředkem silnice. Řidič dodávky ho zahlédl na poslední chvíli.
Na silnici I/27 mezi Horní Břízou a Kaznějovem na Plzeňsku srazila dodávka muže. Chodec šel prostředkem silnice a nebyl vůbec vidět. | foto: Policie ČR

Muž šel po silnici I/27 ve směru od Třemošné na Kaznějov v půl deváté večer. To už byla tma. Chodec ale nešel po levé krajnici, ale přímo prostředkem vozovky. Navíc neměl na sobě viditelné reflexní prvky.

Mezi odbočkou na Horní Břízu a Kaznějovem ho srazila dodávka, která jela stejným směrem. Narazila do něj zrcátkem a bokem vozidla. „Dvaatřicetiletý řidič dodávky značky Iveco se snažil přejetím do levého jízdního pruhu střetu s chodcem zabránit, ale to se mu bohužel nepodařilo,“ popsala kolizi policejní mluvčí Eva Červenková.

Muž utrpěl velmi vážná zranění. Záchranáři ho převezli na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně.

Vzhledem ke zranění u něj policisté neprovedli dechovou zkoušku, vyžádali si proto odběr krve ve zdravotnickém zařízení. Řidič vozidla ji měl negativní.

Nehodou se dopravní policisté nadále zabývají.

