Brutálně napadli opilého muže kvůli mobilu, viní žalobkyně dvojici

Incident se odehrál po koncertě nad ránem na lesní cestě na Plzeňsku. Podle státní zástupkyně se třiadvacetiletý Karel L. a o tři roky starší Lukáš M. chtěli zmocnit mobilu, který měl poškozený čtyřicetiletý muž u sebe, ale údajně patřil opilé dívce.

„Lukáš M. vzal poškozeného do kravaty, povalil ho na zem, sedl si na něj a opakovaně ho udeřil do obličeje. Pak k němu přistoupil Karel L., několikrát jej udeřil do hlavy a kopl do břicha. Poté poškozenému stáhl kalhoty a dvakrát po sobě mu za použití větší síly zavedl do rektálního otvoru větev,“ popsala žalobkyně.

Kvůli poraněnému močovému měchýři musel být napadený muž operován a v nemocnici strávil několik dnů. Utrpěl také několik oděrek, pohmožděnin a odřenin po celém těle.

„Tedy proti jinému použili násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci a způsobili tím těžkou újmu na zdraví. Spáchali zločin loupeže ve formě spolupachatelství,“ viní dvojici státní zástupkyně.

Incident kvůli mobilu

Zmocněnec poškozeného muže požaduje jako náhradu nemajetkové újmy jeden milion korun.

Oba souzení muži vinu odmítají. „Byl jsem na koncertě se strejdou a tam byla hodně opilá holka, kterou našli spící na záchodě. Vyvedli ji ven na lavičku, ona se snažila chodit, ale moc jí to nešlo. Starali se o ní jiní, tak jsem se u stolu bavil s ostatními dál,“ popsal dnes u soudu Lukáš M.

Když ale někdo na zábavě řekl, že opilou dívku někdo ´przní,´ Lukáš se zvedl a šel si to s mužem vyříkat. Údajně viděl, jak dívka sedí na lavici, jako by spala, a muž ji osahává přes oblečení.

„Říkal jsem mu, že se to nedělá, že je to nevhodné. Ten chlap byl opilý, řekl, ať se o to nestarám, že jí zná. Pošťuchovali jsme se, nadávali si, pak spadl na zem, zvedl se a odešel pryč. Já se snažil pak té holce pomoct. Dávali jsme jí studený hadr za krk, pak začala zvracet,“ pokračoval Lukáš M. Dívku ani muže předtím neznal.

Poté přišla její kamarádka a zavolala Karlu L., aby pro ně přijel. Zjistili ale, že dívce chybí mobil. Zavolali na něj a na druhé straně se ozval mužský hlas s tím, že ho předá dívce v jedné obci u prodejny potravin.

„Řekl jsem, že pojedu s nimi, protože jsem toho pána viděl a poznal bych ho. U prodejny ale nebyl, mobil nezvedal, tak jsme ho začali hledat. Po pár minutách jsme ho spatřili na úzké cestě, poznal jsem ho. Byl to ten, co ji osahával. Telefon nám nechtěl dát, tvrdil, že ho dá té holce. Ta ale spala v autě. Začali jsme se dohadovat, uklouzly mi nohy a spadl jsem na zem, za chvíli i ten pán vedle mě. Zasedl jsem ho, držel mu ruce a spoluobžalovaný mu dal dvě rány pěstí. Řekl jsem, že s tím nechci mít nic společného a odešel jsem k autu. Lukáš M. u něj ještě dvě tři minuty zůstal,“ vyprávěl Karel L.

Uvedl, že po celou dobu incidentu ležel muž na zádech. Tvrdí, že pak Lukáši M. řekl, ať jede otočit auto a on se mezitím přesvědčí, že je napadený muž v pořádku.

„Mohl se udeřit do hlavy, když spadl. Normálně vstal, zeptal se mě, jestli nemám cigaretu, a odešel. Pak jsme ho ještě míjeli autem, nic mu nebylo,“ uzavřel Karel s tím, že až v autě zjistil, že dívka má mobil opět u sebe.

Druhý z obžalovaných se k případu odmítl vyjádřit. Soud bude pokračovat v dalších dnech výslechy svědků.