Po lijácích sušili záchranáři dravce fénem, voda přinesla na dvůr i labuťátko

16:44

Vydatné dešťové srážky potrápily nejen obyvatele Plzeňského kraje, ale také volně žijící zvířata. Do záchranné stanice v Plzni se dostala například samice luňáka, která byla natolik promočená, že nemohla létat. Zvířecí záchranáři ji pořádně vysušili a pak vrátili do hnízda k mláďatům. Do péče si převzali i labutí mládě, které po rozvodněné řece připlavalo na dvůr rodinného domu.