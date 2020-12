Zloděj ukradl od rodinného domu hlídacího psa. Nechápu to, říká majitel

„Objevují se různě zprávy, že někde ukradli někomu štěně. Ale ukrást šestiletého hlídacího psa, kterého jsme vychovávali od štěněte? Psa, který by se zbláznil, kdyby někdo cizí šel těsně kolem našeho plotu? Nechápu to, nepřišel jsem na jediné rozumné vysvětlení,“ kroutí hlavou majitel psa Jan B.



Když ráno Agbara nenašel na zahradě kolem domu, podíval se na záznam z bezpečnostních kamer. Tam uviděl, že někdo časně ráno otevřel zabezpečenou branku, kterou rodina běžně nepoužívá, a se psem odešel.

O krádeži hned informoval policii a zveřejnil ji i na sociálních sítích. Za nalezení a navrácení psa vypsal ve středu večer odměnu 50 tisíc korun.

„Proč by někdo, podle záznamu na bezpečnostní kameře asi žena, Agiho kradl? K čemu? Je čipovaný, je to osobnost, v šesti letech ho už nepřevychováte. Nic mě nenapadá. Žádné problémy nemáme, ani v okolí se nikomu nic neztratilo,“ snaží se najít vysvětlení majitel psa.



Popisuje, že když k nim přišla návštěva, pokaždé ji kvůli psovi musel doprovázet od plotu do domu a při odchodu zase zpátky.



„Kdybych s nimi nešel já, tak by je nepustil. Dokáže si zjednat respekt. Zároveň má v hlavě, že dětem se neubližuje. Dítě by ho odvést asi dokázalo. Ale dospělý, kterého nezná? Ten, kdo ho odvedl, to musel se psy umět,“ soudí majitel.

Záznam z kamery podle jeho slov sice není příliš kvalitní, lze z něj však dovodit, že se neznámý asi hodinu pohyboval kolem plotu a postupně se přibližoval. Dobře věděl, jak se chovat ke psům, aby je uklidnil. Pes totiž podle záznamu nejdřív štěkal, vyhrožoval.

Seděl a vrtěl ocasem, jako by měl jít na procházku

„Ta osoba ho musela opakovaně oslovovat jménem, protože pes vyváděl, štěkal, ale z ničeho nic se zarazil. Zastavil se, sedl si, nastavil uši směrem k ní a začal vrtět ocasem. Pak mu zřejmě došlo, že ji nezná, tak se zase rozštěkal a začal běhat kolem plotu. Pak mu ta osoba něco hodila přes plot. Nejdříve to ignoroval. Nežral. Ale pak podlehl. Vzal si první, druhý, třetí kousek,“ popsal muž.

Přemýšlí i nad tím, zda bylo ve žrádle něco, co psa omámilo a změnilo jeho chování. Těsně před tím, než pachatel psa odvedl, Agbar podle záznamu seděl a vrtěl ocasem, jako kdyby šel na procházku.



„To není normální. Když ta osoba otevřela vrátka a vyváděla ho, zastavil se. Natáhl dopředu hlavu a očichal jí kalhoty. Pak s ní odešel. Tak se choval i ke mně, když jsem přišel večer z práce nebo z ryb. Když jsem byl za plotem, dokud jsem nepromluvil, štěkal na mne jako na cizího,“ shrnul Jan B.

V případě, že policie pachatele dopadne a čin bude kvalifikovaný jako krádež, mohl by zloděj skončit ve vězení až na osm let. Takové tresty hrozí za krádeže spáchané v nouzovém stavu i za činy, kde škoda není vysoká. Cenu Agiho majitel odhaduje v desítkách tisíc korun.



„Hlavní je, aby se nám Agbar vrátil,“ uzavírá.