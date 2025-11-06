Odešla ikona Hracholusek. Zemřel kapitán výletní lodi Plzeň, bylo mu 84 let

Ve věku 84 let zemřel Josef Švamberk, dlouholetý provozovatel Transkempu na hracholuské přehradě na Plzeňsku a kapitán oblíbeného výletního parníku. Byl jedním ze zakladatelů lodní dopravy na Hracholuskách a symbolem života u vody.
Zemřel kapitán lodi Plzeň na hracholuské přehradě Josef Švamberk.
Zemřel kapitán lodi Plzeň na hracholuské přehradě Josef Švamberk. | foto: Lodní doprava Vranovská přehrada

Josef Švamberk zemřel 24. října. „Byl jedním ze zakladatelů plavby na této, tehdy nově postavené vodní nádrži, kam nastoupil jakožto vedoucí nově budovaného rekreačního střediska v prostoru u hráze,“ vzpomínají na kapitána výletní lodi Plzeň členové plavební společnosti Lodní doprava Vranovská přehrada.

Pokračují, že po dvou letech od zahájení první rekreační sezony na Hracholuskách, byla i na tuto přehradu dodána osvědčená, nová loď typu hydrobus pro 150 osob.

„Maďarka Plzeň byla v jeho péči od samého začátku, když jí jako novostavbu, v červnu 1966 z maďarských loděnic ve Vácu, na Hracholusky přivezli a po celou dobu provozu byl i jejím kapitánem,“ dodává s tím, že loď je dnes v podstatě unikátní z celé rodiny hydrobusů, neboť je, až na několik nezbytných detailů vyplývajících z legislativního vývoje, provozována v původním stavu.

„S Josefem Švamberkem, jsme se opakovaně setkávali nejen na našich lodích, ale i při různých příležitostech, výletech a akcích v rámci tuzemských i zahraničních lodních provozů, vzájemně jsme si vyměňovali zkušenosti, pojil nás vzájemný respekt a úcta,“ uzavírají vzpomínku kolegové.

Zemřel kapitán lodi Plzeň na hracholuské přehradě Josef Švamberk.
Zemřel kapitán lodi Plzeň na hracholuské přehradě Josef Švamberk.
Zemřel kapitán lodi Plzeň na hracholuské přehradě Josef Švamberk (archivní snímek).
Kvůli nedostatku vody museli provozovatelé lodní dopravy na přehradě Hracholusky zkrátit klasickou trasu parníku. (18. 7. 2019)
Smutná zpráva zasáhla i návštěvníky přehrady, kteří reagují na sociálních sítích: „Znal jsem ho od mala a v jeho kajutě parníku strávil krásné mládí... Bezvadnej chlap, znala jsem ho osobně 50 let. Vždy pomohl, když bylo třeba. Odešla ikona Hracholusek...“

Dojemné poslední zamávání tam nahoru poslal i Hracholuský vodník, jak napsal a symbolickou černobílou fotografií doplnil svůj pietní příspěvek správce stejnojmenného profilu na Facebooku. Hracholuský vodník se zjevuje na vodním díle a také informuje o novinkách z místa a okolí.

