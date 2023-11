Plzeňská teplárna chystá konec uhlí a přejde na plyn, bude to stát miliardy

Zvýšená částka opoziční radní překvapila. „Generální ředitel Plzeňské teplárenské (PT) slíbil, že údaje k nárůstu dodá ještě tento týden,“ sdělil opoziční zastupitel Petr Suchý z TOP 09.

Otázkou ale je, zda plánované náklady nestáhne dolů konkurence při výběrových řízeních. Třeba odhadované náklady na rekonstrukce a budování krajských silnic se letos díky velkému zájmu o výběrová řízení smrskly téměř na polovinu.

Důvody přechodu na plyn, později případně i na vodík, jsou ekologické, ale hlavně ekonomické, protože výdaje za emisní povolenky rostou a ve srovnání s uhlím jsou u plynu zhruba poloviční.

Podnik na přestavbu spoří od roku 2020

„Stavět se bude za plného provozu, hotovo bude do roku 2029,“ řekl generální ředitel PT Václav Pašek. Návratnost očekává do deseti let.

„Očekáváme 50 procent dotace, tedy 3,5 miliardy korun. Půjde o peníze z výzvy Heat evropského Modernizačního fondu, kde by mělo být 200 miliard korun,“ přiblížil Pašek.

„Ve středu jsme jednali na ministerstvu a fondu životního prostředí a vypadá to slibně,“ uvedl. Zhruba 1,5 miliardy je podnik připraven hradit ze svého, spoří na to od roku 2020, a na dvě až 2,5 miliardy korun bude potřebovat peníze od bank nebo akcionářů.

„Máme hotové dva ze tří pilířů dekarbonizace - využívání komunálního odpadu a spalování biomasy, což nám zajišťuje téměř 40 procent potřeby energie v Plzni,“ uvedl Pašek. Spalovna odpadu je v plném provozu a zaplacená, letos firma dokončila druhý kotel pro spalování biomasy. „Hlavním pilířem je teď záměna uhlí zemním plynem,“ uvedl ředitel.

Podnik nahradí uhelné kotle plynovými turbínami se spalinovým kotlem na kogenerační výrobu tepla a elektřiny. Musí umět spalovat i směs s vodíkem, který má potenciál do budoucna. Kvůli časové i finanční náročnosti rozdělila teplárna projekt na dvě etapy - první paroplynový cyklus postaví v teplárně v Doubravce a druhý na zdroji Energetika v areálu plzeňské Škodovky.

Nejdřív pálení zemního plynu, pak výměna hořáků na vodík

„Teď připravujeme výběr dodavatele, který zajistí projekt i výstavbu ´na klíč´, pro první etapu. Po dokončení první etapy začneme hned v Energetice, kde to budou vyšší výdaje, protože půjde o stavbu na zelené louce,“ uvedl ředitel.

Na dodávku plynových turbín už vypsala firma samostatné výběrové řízení, které pak vítězný dodavatel nainstaluje do systému. Po dekarbonizaci bude výkon teplárny přibližně stejný jako dnes. Investice zahrnuje ještě menší záložní plynové kotle, které by dodávaly teplo při výpadku paroplynových zdrojů.

Energetický poradce z firmy ENA Jiří Gavor uvedl, že přechod z uhlí na plyn či vodík je dnes pro teplárny jediná možnost, která je komerčně ověřená. První přijde na řadu pálení zemního plynu a až později výměna hořáků na vodík. Gavor doplnil, že PT se tím připravuje na variantu, že cena emisních povolenek dál poroste a ziskovost PT bude klesat.

Suchý sdělil, že proti projektu dekarbonizace nic nemá, protože už byl připravený v minulosti, ale bude chtít vysvětlit, proč loni na prezentaci PT zazněla částka čtyři miliardy korun a teď je to 7,3 miliardy. „Zatím mi nikdo neřekl, kde se vzal rozdíl. Počítá se s trochu jinými technologiemi, ale nejsou tak jiné, aby cena narostla o tak velké peníze. Město má v teplárně dvě třetiny akcií, měli bychom tedy vědět, proč náklady narostly,“ sdělil Suchý.

Plzeňská teplárenská vlastněná z 35 procent firmou EPH a z 65 procent městem Plzní měla loni čistý zisk 807 milionů korun, meziročně více než dvojnásobný. Výnosy se zvedly o 29 procent na 5,6 miliardy. Výrazný nárůst ukazatelů zajistil hlavně prodej elektřiny.

Na dividendy šlo ze zisku 270 milionů, z toho 176 milionů inkasovalo město. Firma zásobuje 54 tisíc domácností. V lednu 2022 zdražila teplo o 9,7%, letos v lednu přidala zdražení v průměru o 4,8% na 626,67 Kč/GJ s DPH, příští rok to bude 28,3 %. Tomuto největšímu zdražení předcházely protesty opozice, ale většina vedení města ve složení ANO, Piráti, STAN a PRO PLZEŇ pro zdražení ruku zvedla.

