Jako při živém vystoupení, plzeňští Žongléros se představí ve filmu

„Chceme diváka oslovit, aby se mu opět tajil dech a měl husí kůži, jako při živých představeních. Snažíme se přijít s něčím neokoukaným. V téhle době bylo hodně přenosů divadelních představení, ale tato forma ubírá prožitky, které by měl divák přímo v hledišti. Řekli jsme si, že zkusíme podat představení jinak. S pomocí uměleckých kameramanů i netradičních záběrů chceme přenést divákům film s umělečtějším prožitkem,“ vysvětluje principál plzeňských Žongléros Jiří Misař.

V sobotu dopoledne byl jedním z trojice žonglérů v bílých tričkách, černých kalhotách a oranžových doplňcích, kteří před několika objektivy najednou předváděli své umění. Halu s minimalistickým vybavením, ve které se točilo, nasvěcovaly přes den lampy s bílým světlem, občas technik plnil prostor umělým dýmem.

„Sundej si boty, v posledním záběru jsi je neměl,“ upozornil režisér jednoho z vystupujících.



Po vyzutí se muž vrátil na své místo v sestavě, na nohou mu zářily oranžové ponožky. Akce! Devět kuželů létalo vzduchem, žongléři při tom měnili místa. Někdy je ten uprostřed odhazoval za hlavu na dalšího, jindy je před tělem chytal a za zády vracel zpět.

Jeden oranžový kužel spadl na zem. Po něm bílý. „Jedeme znovu. Nic se neděje. Akce!“ Přikrčený režisér s kamerou v ruce se přesouval podél žonglujících mužů. Pořizoval záběry z netradičních pohledů.

Podle Misaře většina lidí z plzeňských festivalů i jejich Cirkulária ví, že nový cirkus není o nablýskaném šapitó a cvičených zvířatech, ale je to moderní divadlo s propojením akrobacie, žonglování a zajímavého pohybu s hudbou.

Autorka námětu filmu a spolurežisérka Martina Vaněčková říká, že co si vymyslí, vždy jde nějakým způsobem zrealizovat.

„Hranice jsou jen v naší hlavě. Když se potkají lidé z různých oborů, dokážou vždy výsledek obohatit. Byla spousta schůzek nad tím, co chceme říct, s lidmi, kteří to dokážou zaznamenat svým uměním. Co jsem zatím viděla, vzniká z toho supercelek. Navíc při natáčení jsou zaznamenané i detaily, které divák běžně nevidí,“ vysvětlila Vaněčková.

Do natáčení se živě zapojil například beatboxer TinyBeat nebo českoholandská tanečnice Monn Schrage.

Film Transformace 21 bude mít po finálním sestřihu délku mezi 20 až 30 minutami. Jeho online premiéra je plánovaná na první polovinu března.