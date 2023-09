Festival Finále otevře Úsvit, o Zlatého ledňáčka zabojuje 38 snímků

„Jsem moc rád, že můžeme letošní Finále zahajovat. Moc jsem si to přál, protože Plzeň mám moc rád a na festival se sem vždycky rád vracím. Úsvit je největší film, který jsme zatím vytvořili a z celé naší tvorby si jej vážím nejvíce. Je to sice snímek dobový, ale o současných moderních tématech,“ řekl Chlupáček na tiskové konferenci k festivalu, na níž do Plzně dorazil i s představitelkou hlavní role v jeho filmu Eliškou Křenkovou.

„Jsem na Úsvit moc pyšná. Byla to pro mě velká výzva a s výsledkem jsem spokojená. Je to dobovka a pocta filmu jako takovému, ale zároveň otevírá aktuální problematiku, ovšem s pokorou vůči historii,“ uvedla Eliška Křenková.

Finále nabídne od 22. do 27. září průřez kompletní českou audiovizuální tvorbou – filmy a seriály, které se objevily v kině, v televizi nebo na internetu. Festivalovým děním provede návštěvníky již osvědčená moderátorská dvojice Ester Geislerová a Petr Vančura.

O Zlatého ledňáčka bude bojovat 38 snímků

O skladbu festivalového programu a kurátorský výběr toho nejlepšího, co se nejen v české kinematografii natočilo, se nově bude starat Lenka Tyrpáková. Od roku 2005 pracovala pro MFF Karlovy Vary, kde do letošního roku působila v programovém oddělení jako dramaturgyně a členka výběrové komise se zaměřením na kinematografii střední a východní Evropy. Na festivalu Finále se od roku 2021 podílela na výběru krátkých filmů. Zasedala v porotách řady mezinárodních festivalů a je členkou Evropské filmové akademie.

Filmy v pěti soutěžních sekcích budou hodnotit mezinárodní poroty složené výhradně ze zahraničních filmových profesionálů a studentské poroty ze Západočeské univerzity v Plzni. „Celkově se do soutěžního klání přihlásilo 171 snímků, o hlavní cenu Zlatého ledňáčka jich bude bojovat 38,“ upřesnila ředitelka festivalu Eva Veruňková Košařová.

Finále však není jen přehlídka soutěžních filmů. „Desítky dalších budou k vidění v sekcích, jako je například přehlídka toho nejlepšího z audiovizuální tvorby za uplynulý rok V síti, ochutnávka premiér a předpremiér První úlovek, či uvedení snímků, na kterých se nějakou formou podíleli čeští filmoví profesionálové a profesionálky, České stopy,“ dodává.

V předpremiéře například diváci uvidí drama Hranice Agnieszky Hollandové, režisérky třikrát nominované na Oscara. Film měl před několika dny světovou premiéru na prestižním filmovém festivalu v Benátkách, kde získal Zvláštní cenu poroty. Do českých kin vstoupí až 19. října. Těsně po distribuční premiéře bude na Finále uvedeno sci-fi Bod obnovy, režiséra Roberta Hloze.

