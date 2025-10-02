Mladou ženu v Plzni někdo blízký postřelil, policie už mluvila s podezřelým

Policisté v Plzni se zabývají případem zranění mladé ženy, ke kterému došlo před několika dny. Pravděpodobně ji někdo postřelil. Žena je mimo ohrožení života. Policisté v této souvislosti prověřují jednoho člověka.
ilustrační snímek | foto: Aneta Čapkovápro iDNES.cz

O případu, který se stal 21. září, informovala ve čtvrtek policejní mluvčí Michaela Raindlová.

„Zabýváme se zraněním třiadvacetileté ženy, s největší pravděpodobností se jedná o střelné poranění,“ uvedla mluvčí. Žena je mimo ohrožení života.

Policie vzhledem k počátku trestního řízení odmítá sdělit podrobnější informace. „V této souvislosti prověřujeme jednu osobu. Stalo se to mimo veřejný prostor a to mezi osobami blízkými,“ dodala mluvčí s tím, že veřejnost tak nemusí mít žádné obavy.

Podle serveru Krimi-Plzeň měla žena poraněný krk a zřejmě šlo o zbraň malé ráže. Server dále uvedl, že žena zářijový den procházela po ulici v Plzni, kdy náhle ucítila ostrou bolest na krku. Tuto verzi, že by ke zranění došlo na ulici, ovšem policie nyní vyloučila.

