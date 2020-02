V Plzni začala revitalizace problémového Zátiší, zchátralé domy nahradí nové

Akci startují práce na demolici devíti domů, které vznikly v padesátých letech minulého století k zajištění provizorního bydlení. Domy jsou dnes v naprosto nevyhovujícím stavu. V oblasti bydlely zhruba dvě stovky lidí, kterým město nabídlo náhradní bydlení.

Primátor Plzně Martin Baxa tvrdí, že revitalizací čtyřhektarového území kolem ulic Línská a Kreuzmannova radnice mimo jiné reaguje na nepříznivý vývoj v místě. To nemá dobrou pověst a hodně lidí je vnímá jako problémové nejenom z hlediska kvality bytů, ale i skladby obyvatel.

„Chátrající domy nahradíme moderním komunálním bydlením,“ řekl Baxa.

Nové byty v Zátiší budou vyhrazené zejména pro skupiny obyvatel, na které se zaměřila městská koncepce sociálního a dostupného bydlení.

„Nabídneme je seniorům, zdravotně postiženým občanům, samoživitelům a samoživitelkám, rodinám pečujícím o zdravotně postižené dítě, nebo také jako startovací dostupné bydlení mladým domácnostem,“ vysvětlil radní pro ekonomiku David Šlouf.

Město dosavadním nájemníkům poskytlo bydlení jinde a také možnost později se do Zátiší vrátit. „Zatím o to projevilo zájem zhruba dvacet rodin. Při plánování jsme počítali s tím, že by starousedlíci v nové zástavbě měli kolem třiceti bytů, takže se nám určitě nestane, že bychom pro ně neměli místo,“ konstatoval Šlouf.

Projekt počítá s bytovými domy o maximálně třech nadzemních podlažích. Postaveno bude 88 bytů 2+kk a 95 bytů 1+kk. Menší byty budou mít rozlohu 34 metrů čtverečních a větší 46 metrů čtverečních. Bezbariérové byty v přízemí budou prostornější.

Celkové náklady na akci, která má být hotová v roce 2022, mají být zhruba 400 milionů korun. V případě města Plzně se jedná od časů výstavby domů na sídlišti Sylván před 15 lety o první významnější bytový projekt.

Měsíční nájemné u bytů bezbariérových a bytů pro chudé bude 50 korun za metr čtvereční. V ostatních bytech bude měsíční nájemné odpovídat nájemnému u ostatních standardních bytů ve vlastnictví města Plzně.

„Od 1. března letošního roku se jedná o sazbu 86,86 korun za metr čtvereční,“ řekl Jan Souček z magistrátu.