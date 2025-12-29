Nehoda se stala krátce před polednem. Autobus sjel do příkopu na silnici mezi Plzní a Zálužím a opřel se o několik stromů.
Muž se nemohl dostat z autobusu ven, museli mu proto pomoct hasiči. Následně ho předali do péče záchranářům. Pětatřicetiletý řidič při kolizi utrpěl poranění v oblasti hlavy a horní končetiny. Záchranáři jej odvezli do nemocnice.
Šetřením policisté na místě zjistili, že muž autobus ukradl. „Autobus byl odcizen a muž, který jej řídil, měl pozitivní dechovou zkoušku na alkohol a pozitivní orientační drogový test,“ potvrdila policejní mluvčí Dagmar Mifková.
„Policisté nyní s kriminalisty zjišťují veškeré okolnosti této události,“ uzavřela policejní mluvčí.
