Vysokoškolské koleje v Plzni nepokryjí zájem, bytů je málo a nájemné roste

Letos podalo přihlášku na koleje Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) 2403 zájemců. Pod čarou jich zůstalo 224. Velký zájem o kolejní ubytování zaznamenává ZČU několik posledních let.

K uspokojení menšího počtu studentů přispívá i to, že nyní se jedna z devíti kolejí rekonstruuje a je tedy mimo provoz. „Na koleje studenty vybíráme podle vzdálenosti, ti ze vzdálenějších míst mají přednost,“ říká mluvčí univerzity Andrea Čandová.

Mezi ty šťastné na ZČU letos patří Martin Haspra z Mostu, který třetím rokem studuje Fakultu strojní ZČU. Získal jednolůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením na koleji v Máchově 20, což je asi tři minuty autobusem od školy. Za kolej měsíčně platí pět tisíc korun. „S kamarády jsme porovnávali, jestli by se nám nevyplatilo bydlet v bytě. Když jsme ale koukli na poměr cena výkon, kolej vychází úplně nejlépe. Navíc je to blízko, což je velká výhoda,“ říká Haspra.

„Je to výborné bydlení i s ohledem na to, že kolej je rekonstruovaná. Je to tu moc hezké, navíc mám svoji koupelnu,“ dodává student. Dříve byl na dvoulůžkovém pokoji, který byl součástí buňky s dvěma dvoulůžkovými pokoji se společným sociálním zařízením. Tehdy platil čtyři tisíce korun za měsíc, což se nezměnilo, protože ZČU naposledy zdražovala před dvěma lety.

Nejnižší cena je na kolejích ZČU za čtyřlůžkový pokoj na koleji v Bolevecké ulici v Plzni, kde se platí 2860 korun za měsíc.

Kolej v rekonstrukci blokuje 380 lůžek

Jak podotýká Čandová, zájem o koleje ZČU, kde studuje téměř 12 tisíc lidí, je několik posledních let velký a poptávka převyšuje nabídku. K většímu tlaku na ubytování přispívá i fakt, že kolej v Baarově ulici je kvůli probíhající rekonstrukci vyřazená z provozu a blokovaných je tak 380 lůžek.

Studenty nedrtí jen vysoké ceny nájmů. „Problémem není ani tak samotné zdražování, ale také garance, které majitelé chtějí. I v případě podpronájmů se tak můžeme setkat s požadavky na dvouměsíční kauci a zároveň i dvouměsíční předplatbu,“ zmiňuje Martin Ponzer, šéf digitální realitní služby Bezrealitky, která patří k jednomu z míst, kde studenti bydlení hledají. „I proto bude letos spolubydlení opět preferovanou formou – a to ve stále větším počtu lidí, aby se náklady mezi osazenstvo bytu rozpustily,“ doplnil Ponzer.

I přes vysoké ceny je však o nájemní bydlení rekordní zájem. Vůbec poprvé v historii měření Bezrealitky zaznamenaly více než 70 zájemců o jeden byt v hlavním městě a více než 40 v Brně. V Plzni to je 11,5 zájemce na jeden inzerát, v Ostravě je situace výrazně klidnější, průměrně tři zájemci na nabídku. Na 11 zájemců na jeden inzerát se pak dostaly středočeské inzeráty, v Pardubicích to bylo 10,5 zájemce.

Plzni chybí pět až sedm tisíc bytů

„Ceny se drží vysoko, protože byty jsou nedostatkové zboží,“ říká Martin Seidl z plzeňské pobočky realitní kanceláře Instinkt Realita. Dodává, že v Plzni chybí 5 tisíc až 7 tisíc bytů. „Kdyby se hypoteticky postavily, snížily by se ceny nájmů a ceny prodávaných nemovitostí, protože by byl bytů dostatek,“ uvádí makléř.

Nájmy šly podle něj v Plzni nahoru více než ceny nemovitostí. „Dnes už si nevybírá nájemník byt, ale majitel bytu nájemníka, protože když dám do nabídky byt, zavolá mi během jednoho dne kolem 20 zájemců,“ přiblížil Seidl. „Na byt 3+kk ve Vochově u Plzně se během hodiny ozvalo deset lidí a pronajal jsem ho za 18 tisíc korun plus energie, v Plzni se nyní pronajímají 2+kk za 15 až 16 tisíc korun a víc, 3+kk za 20 a víc. Když končí nájemní smlouvy, každý majitel teď zkouší ceny alespoň o 10 procent zvednout, v posledních letech docházelo každý rok ke zvýšení kolem sedmi procent,“ dodává Seidl s tím, že lidé to majitelům dají, protože kdyby šli jinam, znovu musí dát provizi, kauci, což je stojí hodně peněz, navíc se nechtějí stěhovat.

Proto je takový zájem o ubytování na koleji. „Největší zájem je o jedno a dvoulůžkové pokoje a o zrekonstruovanou kolej Máchova 20,“ uvedla Čandová s tím, že do rekonstrukcí chce ZČU investovat i v příštích letech. Teď je podle Čandové v plánu modernizace menzy, aby do ní měli bezbarierový přístup i studenti na vozíčku. Podle Čandové záleží na dostupnosti dotací. S jejich pomocí probíhá i modernizace koleje v Baarově ulici, která přijde na zhruba 200 milionů s DPH. Ze 60 procent ji pokryla dotace ministerstva školství, 40 procent šlo z rozpočtu ZČU.