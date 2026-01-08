Výbuch horkovodu v Plzni. Na místě zůstal kráter, zemina zasypala auta okolo

Explozi potvrdila iDNES.cz mluvčí Plzeňské teplárenské Petra Siegerová. Výbuch byl tak silný, že se kusy zeminy a izolace, která chrání potrubí, rozlétly do širokého okolí. Dopadly i na osobní auta zaměstnanců teplárny. V zemi zůstal kráter.
„K výbuchu došlo po 11. hodině přímo u budovy Plzeňské teplárenské. Nikomu se nic nestalo. Zřejmě za to může aktuální mrazivé počasí,“ domnívá se Siegerová. Dodala, že na opravě horkovodu již pracují a dodávka tepla nebyla havárií nijak ohrožena.
Na místě pracovali také policisté i psovod na vyhledávání výbušnin. Nakonec se ukázalo, že šlo o technickou závadu. „Policisté na místě zjišťovali, zda nedošlo k poškození vozidel, a zda výbuch nebyl způsobem cizím zaviněním,“ okomentovala policejní mluvčí Michaela Raindlová. Případ nadále evidují.
Podle mluvčí Plzeňské teplárenské k podobným haváriím, i když ne v tak velkém rozsahu, vlivem extrémního počasí v zimním období občas dochází. „Potrubí popraská, netěsní a dojde k následným únikům. V tomto případě navíc zřejmě došlo k natlakování páry,“ domnívá se Siegerová.