Bývalý primář Vojtěch Č. (celé jméno neuvádíme s ohledem na jeho rodinu – pozn. red), který pracoval v Domažlické nemocnici, je obžalovaný z vraždy s rozmyslem provedenou zvlášť trýznivým způsobem a z pokusu o vraždu a znásilnění.
Žalobce pro něj navrhuje nejméně 25 let v nejpřísnější věznici. „Čin spáchal ze zavrženíhodné pohnutky. Místo normálního řešení zvolil pomstu na těch, o kterých se domníval, že mohou za to, že se jeho nevěra provalila,“ domnívá se státní zástupce Jiří Richtr.
Za vraždu milenky sekerou nejméně 25 let, navrhl žalobce trest pro lékaře
Žalobce poukazoval, že lékařka byla spoutaná několik hodin, nemohla se čtyřicetiletému útočníkovi bránit, a mohla tak přemýšlet nad tím, jestli ji zabije, kdy a jak, což podle něj vykazuje znaky vraždy provedené zvlášť trýznivým způsobem.
Podle obhájce Pavla Zusky ale šlo pouze o vraždu prostou, kde je trestní sazba nižší, od 10 do 18 let. Poukazoval na to, že obžaloba byla popsaná nepřesně. „To, že se k ní blížil se sekerou a oběť měla extrémní strach o život, se nepotvrdilo. Vše trvalo 10 až 15 vteřin, po první ráně ztratila vědomí,“ popsal obhájce Zuska.
Děsivá vražda osmadvacetileté lékařky, milenky obžalovaného muže, se odehrála loni v říjnu v plzeňském bytě na Vinicích. Vojtěch Č. vzal z batohu lano a omotal ho ženě kolem krku. „Chviličku jsem ji škrtil, padla na zem. Svázal jsem ji, přikryl dekou, aby jí nebyla zima. Ptal jsem se jí, proč to udělala. Zase se mi vysmála. Skočil jsem pro sekeru a několikrát sekl do hlavy. Pak jsem začal pít,“ popsal již dříve u soudu souzený doktor.
Při výsleších opakoval, že nechápe, jak se milenka mohla k němu chovat tak špatně, nespravedlivě, když on jí přece tak moc pomáhal.
Poslala manželce zprávu, že jsme milenci. Sekal jsem ji do hlavy, vypověděl primář
Na milenku měl vztek, protože jeho ženě napsala, že spolu mají poměr. Ta na nevěru zareagovala tak, že ho vyhodila z bytu. Vojtěch Č. tvrdí, že milenku nechtěl zabít, jen ji vystrašit.
Po vraždě odjel do Třemošné u Plzně, kde bydlela kamarádka jeho ženy, která o jeho avantýře věděla. Zavolal jí, že si s někým potřebuje promluvit. Žena ho pustila do bytu, v batohu měl připravenou sekeru a provaz.
„Poškozené omotal lano kolem krku a takto ji škrtil až do ztráty vědomí. Následně jí svázal zápěstí a kotníky a přenesl ji do postele. Poškozenou donutil k pohlavnímu styku provedenému způsobem srovnatelným se souloží, kdy jí říkal, že ji chce zabít,“ popsal žalobce.
I v tomto případě Vojtěch Č. tvrdí, že ani této ženě ublížit nechtěl, chtěl si s ní jen popovídat.
Svázaná žena ho nakonec začala prosit, že nechce umřít a že chce ještě někdy vidět svoje děti. Lékař ji nakonec nechal být a odjel zpátky do bytu na Vinicích, k zavražděné milence. Tam ho zadržela zásahová jednotka.
Podle znalkyň netrpí Vojtěch Č. žádnou duševní poruchou a věděl, co dělá. Je sebestředný, nedokáže řešit své opakované problémy s milenkami, zároveň má neustálou potřebu chválení a zdůrazňování jeho nepostradatelnosti.
