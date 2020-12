Fakultní nemocnice v Plzni má první vakcíny proti covidu a začne očkovat

„Očkování začne 31. prosince v dopoledních hodinách na klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny. V první fázi budou očkováni zdravotníci z covidových pracovišť,“ informovala mluvčí Fakultní nemocnice (FN) v Plzni Gabriela Levorová.



Hejtmanka Ilona Mauritzová očekává, že během ledna Plzeňský kraj obdrží 17 550 dávek vakcíny. „Ty budou určené pro zdravotnické pracovníky ostatních lůžkových zdravotnických zařízení a jejich pacienty, pracovníky v pobytových sociálních zařízeních a jejich klienty, a pro Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje,“ uvedla Mauritzová.

Očkovat se bude ve FN a ve Státním zdravotním ústavu

FN Plzeň bude místem, odkud se budou vakcíny distribuovat dál do kraje. Vakcinačním centrem pro Plzeňský kraj bude v úvodní fázi FN Plzeň a plzeňské pracoviště Státního zdravotního ústavu.

„O zřízení dalších vakcinačních center v kraji se v současné době vedou jednání. Lůžková zdravotnická zařízení a pobytová sociální zařízení zpracovávají seznamy zájemců o očkování jak z řad zaměstnanců, tak pacientů a klientů,“ řekla Mauritzová.

Na očkování už se připravují i praktičtí lékaři. Za 14 dnů je schopný naočkovat proti covidu-19 všech 400 seniorů nad 65 let, které má v kartotéce, praktický lékař z Nýřan na Plzeňsku Josef Dvořák.



Na očkování se připravují i praktičtí lékaři

„Očkujeme i proti jiným chorobám, je tedy normální, že budeme očkovat i proti covidu. To je jako kdybych řekl, že se nezapojím do vyšetřování pacientů,“ říká Dvořák.

Základem ale podle něj je, aby měl vakcínu. „My praktici budeme očkovat až v druhém sledu. Zatím se očkuje vakcínami, které nejsou pro nás, protože při skladování potřebují hluboké zmražení. Zatím netušíme, kdy do Česka dorazí vakcíny firem jako AstraZeneca, které můžeme skladovat i my. Někdo tvrdí, že je budeme mít koncem února, někdo hovoří o březnu, někdo o dubnu,“ popsal Dvořák.

Bez praktických lékařů by se podle něj očkování nedalo stihnout. „Ze zkušenosti se svými pacienty totiž vím, že pokud jim nenabídnu variantu očkování u mě v ordinaci, vakcinovat se nenechají, protože nechtějí jet do vzdálenějšího očkovacího centra,“ myslí si Dvořák.

Třeba do Plzně podle něj pojedou jen ti nejvystrašenější, ostatní budou čekat až vakcínu nabídne praktik. „Zkrátka lidé ze zapadlých vesniček, kterým je třeba 80 let, nepojedou stát frontu do očkovacího centra,“ předpokládá lékař, který odhadl, že za den by mohl naočkovat kolem 40 seniorů.

Aktualizovaná verze očkovací strategie, která počítá s tím, že do června 2022 bude v Česku naočkováno 7 milionů lidí, je podle biochemika a prorektora pro vědeckou činnost Univerzity Karlovy v Praze Jana Konvalinky málo ambiciózní. Uvedl to v úterý v Českém rozhlase Plus.

„V neděli jsem se dočetl, že v Izraeli bylo očkováno 100 tisíc lidí. To je tempo, kterým se Izrael do několika týdnů nebo málo měsíců celý proočkuje a budou mít situaci vyřešenou. Tady každý týden zdržení znamená stovky mrtvých. Myslím, že bychom měli být mnohem ambicióznější a pracovat na tom mnohem tvrdším způsobem. Podobně jako to dělá nejen Izrael, ale Německo nebo Rakousko,“ naznačil.