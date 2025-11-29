VIDEO: V plzeňském Tescu běhal divočák. Strážníci ho chytili v pekárně

V sobotu před polednem zasahovala v plzeňské prodejně Tesco na ulici Rokycanská policie. V obchodě běhal divočák. Strážníci jej odchytili v pekárně obchodu a vypustili zpět do přírody. Nikomu se nic nestalo.

„V 11:43 jsme přijali oznámení na linku 156 od ostrahy nákupního centra, že uvnitř v prodejně květinářství v Tescu na Rokycanské se pohybuje divoké prase,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí plzeňské městské policie Jana Pužmanová. Ihned po oznámení vyjeli policisté na místo.

Strážníci divočáka chytili v pekárně za pomocí dvou odchytových tyčí a vynesli ven. „Prase odvedli k polím, kde jej vypustili zpět do volné přírody,“ dodala Pužmanová.

Na místě zasahovala také státní policie. „Naše hlídka na místě asistovala strážníkům městské policie. Událost se obešla bez zranění a jakékoli škodě na majetku,“ sdělila pro iDNES.cz policejní mluvčí Eva Červenková.

