„V 11:43 jsme přijali oznámení na linku 156 od ostrahy nákupního centra, že uvnitř v prodejně květinářství v Tescu na Rokycanské se pohybuje divoké prase,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí plzeňské městské policie Jana Pužmanová. Ihned po oznámení vyjeli policisté na místo.
Strážníci divočáka chytili v pekárně za pomocí dvou odchytových tyčí a vynesli ven. „Prase odvedli k polím, kde jej vypustili zpět do volné přírody,“ dodala Pužmanová.
Na místě zasahovala také státní policie. „Naše hlídka na místě asistovala strážníkům městské policie. Událost se obešla bez zranění a jakékoli škodě na majetku,“ sdělila pro iDNES.cz policejní mluvčí Eva Červenková.