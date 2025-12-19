Soudce Okresního soudu Plzeň-město Boris Valový iDNES.cz potvrdil, že soud muže zprostil viny. „Rozsudek není pravomocný,“ dodal ke čtvrtečnímu rozsudku Boris Valový.
„Za daného důkazního stavu nemá soud jistotu, že skutečně vše proběhlo tak, jak tvrdí státní zástupce. Pochybnosti je proto třeba zohlednit ve prospěch obžalovaného,“ odůvodnil podle serveru Novinky.cz Boris Valový.
|
Muže soudí za to, že zamkl ženu v bytě. Vylezla na střechu, při pádu se zabila
Státní zástupce jej viní ze zločinu omezování osobní svobody. Dvojice se podle něj v říjnu 2022 v noci pohádala. Sedmadvacetiletá žena chtěla z podkrovního bytu v Plzni odejít, ale o dvanáct let starší muž zamkl dveře a klíče schoval do kalhot.
Po strkanicích žena utekla do kuchyně, kde znovu došlo k fyzické potyčce. V obývací části domu si stoupla na pohovku a chtěla vylézt střešním oknem na střechu. To se jí nepovedlo, protože ji partner chytil a strhl zpět dovnitř. Přitom se zranila na hlavě.
|
Muž svou partnerku zamkl v bytě, zabila se při útěku přes střechu
Se zakrvácenou pusou na něj křičela a odešla do ložnice. Když si muž šel odskočit na toaletu, využila situace a vylezla oknem na sedlovou střechu. Muž jí znovu chtěl v útěku zabránit, chytil ji za kotník, ale ona se mu vysmekla a lezla po střeše dál.
Na střeše se ale neudržela a spadla z více než osmimetrové výšky. Na následky poranění hlavy později zemřela v nemocnici.
K původnímu vyjádření soud nemohl přihlédnout
Matka a sestra zemřelé požadují jako náhradu nemajetkové újmy dohromady čtyři miliony korun, bratr 1,5 milionu a úhradu nákladů na pohřeb ve výši přes 15 tisíc korun.
Obžalovaný muž již dříve před soudem pouze prohlásil, že se necítí vinen žalovaným skutkem. „Využívám svého práva, nebudu vypovídat, nebudu odpovídat na otázky,“ řekl v krátkosti muž.
K jeho původnímu vyjádření z přípravného řízení, kde situaci v bytě popisoval, soud kvůli procesnímu pochybení nemohl přihlédnout. Stejně tak se nemohl opřít o další podpůrné důkazy, které nebyly v souladu s trestním řádem. „Takže tady není takřka nic, co by nám potvrdilo skutkový děj, který předcházel smrti poškozené a co by bylo procesně použitelné,“ dodal podle Novinky.cz soudce.