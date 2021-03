To ona napadala mne, já se jen bránil, tvrdí muž obviněný z týrání družky

Žili spolu jako druh a družka tři roky. Ve druhé polovině soužití Radim K. ženu podle státního zástupce nadávkami ponižoval a napadal. V roce 2018 to zpočátku bylo dvakrát do měsíce, na konci vztahu v roce 2019 i třikrát do týdne.

Státní zástupce Radima K. obžaloval z týrání osoby žijící ve společné domácnosti. V případě prokázání viny mu hrozí až osmiletý trest.

Jsi blbá, neschopná a nic neumíš

„Opakovaně ji verbálně ponižoval, říkal jí, že je blbá, neschopná, nic neumí, nic nevyřídí, snižoval její důstojnost. Od začátku roku 2018 ji v opilosti začal napadat, stalo se to v nezjištěném počtu případů,“ uvedl státní zástupce.

Pak vyjmenoval sedm konkrétních případů, u kterých se v obžalobě podařilo jednotlivé skutky popsat alespoň s uvedením měsíců, kdy k činům mělo dojít.

Podle spisu muž obviňoval dnes už bývalou družku z toho, že se jeho dcera pokusila o demonstrační sebevraždu. Státní zástupce uvedl, že ženě vulgárně nadával už v den, kdy k události došlo, a pokračoval v tom i o den později.

„Po reakci poškozené, aby toho nechal, že je toho na ni psychicky moc, ji dvakrát udeřil do obličeje. Když se začala před údery krýt, dalším úderem jí zlomil prst na ruce,“ popsal státní zástupce první z případů.

Dále ženu strčil ze schodů, bil jí hlavou o zem, rdousil jí. Když byla po operaci kýly, sedl ji podle obžaloby na břicho a ještě jí do něj udeřil pěstí.

Souzený muž všechna obvinění odmítá. „Cítím se nevinen, všechno bylo obráceně. Když se něco stalo, vždycky napadala ona mne. Já se jen bránil. Neznal jsem důvody, proč mě napadala. Připadal jsem si jako inspektor Clusoe. Také jsem byl pořád ve střehu,“ tvrdil u soudu obžalovaný muž.

Popisoval, jak na něj žena bez jakéhokoliv důvodu skočila a začala jej bít dřevěnou papučí.

Nejsem člověk, který by někoho bil

„Já se jen bránil, vždy jsem se jen bránil. Měl jsem spoustu přítelkyň, spoustu známých. Já nejsem člověk, který by někoho bil. Že bych někoho rdousil, seděl jí na břiše? Ne to bylo naopak. Já si šel lehnout. Ona přišla, skočila na mě s botou a říkala, že mě zabije,“ uvedl na svoji obhajobu.

Když soudce zajímalo, jaký měl muž k ženě vztah, lakonicky odvětil: „Říkal jsem jí, že ji mám rád, ale že s ní nechci žít do konce života,“ vysvětlil.

Od družky odešel v roce 2019, v loňském roce se podle svých slov oženil s jinou.

Obžalovaný vysvětloval i útok v koupelně. Podle státního zástupce chtěl po ženě, která byla po operaci ruky, aby rychleji vylezla z vany. Konflikt vyvrcholil roztrženými stehy operované ruky.

„Vylezla z vany. Chytla mě, že nikam nepůjdu. Pak začala mlátit rukama o zeď. Roztrhla si tak ty stehy na ruce a říkala, že mě dostane do kriminálu,“ vysvětloval obžalovaný.

Podle něj se tohle odehrálo v době, kdy se zrovna seznamoval s další ženou. „Říkal jsme družce, že od ní odejdu,“ popsal muž jeden z konfliktů.

Když si po jednom z posledních incidentů balil v bytě za dohledů policie věci, v jedné ze skříně na něj vypadla podle jeho tvrzení lékařská zpráva, že jeho dnes už bývalá družka má psychické problémy.

„Nevěděl jsem o tom. Když jsme se přestěhovali do Plzně, zřejmě přerušila kontakt s lékaři a přestala brát léky. Proto mě asi začala napadat,“ předložil muž svoji verzi.

Právnička zastupující poškozenou ženu požaduje, aby soud v případě odsouzení přikázal obžalovanému zaplatit na bolestném jeho bývalé družce 80 tisíc korun a stejnou částku jako náhradu nemajetkové újmy. Soud bude pokračovat výslechy svědků.