Policista pistolí vyhrožoval bezdomovci. Soud mu potvrdil trest, navíc přijde o práci

Soud letos v červenci potrestal policistu za zneužití pravomoci a nebezpečné vyhrožování jedním rokem podmíněně odloženým na zkušební dobu 24 měsíců. Policistovi přitom hrozilo až pět let vězení. Dostal také čtyřletý zákaz výkonu povolání, kde se nosí zbraň. Soud zároveň přiznal poškozenému muži bez domova částku pět tisíc korun.
Proti rozsudku se odvolal jak obžalovaný policista, tak poškozený muž. Podle advokátky obžalovaného policisty se okresní soud nevypořádal se všemi okolnostmi a navrhovala, aby se případ vrátil zpět k okresnímu soudu k novému projednání a aby soudci znovu rozhodli, nebo případně muže zprostili obžaloby. Krajský soud dnes odvolání policisty zamítl.
„Skutkový děj je popsaný správně, není třeba do něj zasahovat. Trest je na samé spodní hranici sazby, není v něm důvod cokoli měnit, není potřeba měnit zkušební dobu ani trest zákazu činnosti,“ odůvodnil zamítavé rozhodnutí soudce Zdeněk Jaroš.
Rozsudek je pravomocný, pro policistu Plešáka to znamená, že u policie končí. Uniformu oblékal od roku 2019. Může ještě podat mimořádný opravný prostředek, ten ovšem nemá odkladný účinek.
Bezdomovec, který trpí schizofrenií, požadoval za prožité trauma původně milion, pak částku snížil na 250 tisíc korun. Tvrdí, že událost, kdy mu policista držel u hlavy zbraň, se mu pořád vrací, má strach z lidí a od té doby má stále častěji zvukové a hlasové halucinace. Soud mu dnes přiznal 20 tisíc korun.
Zkrat ho může stát místo. Za pistoli u hlavy bezdomovce dostal policista podmínku
Podle obžaloby poslal loni v červenci operační důstojník Pavla Plešáka, který tehdy sloužil v hlídce s policejním nováčkem, na vyřešení problému s bezdomovcem v jedné z ubytoven na Borských polích. Na policisty se s žádostí o pomoc obrátil správce ubytovny, který v jednom z pokojů odhalil muže, jenž nezaplatil za přespání a v pokoji se zavřel.
Když policisté vnikli do pokoje, sedmadvacetiletý bezdomovec podle obžaloby plnil pokyny policistů. „Ačkoli poškozený spolupracoval a nebyl agresivní, policista jej zaklekl na posteli, zatlačil mu obličej do polštáře a nataženou služební zbraň mu přiložil na temeno hlavy. Řekl mu, že jestli s ním ještě někdy bude něco řešit na Borech, zastřelí ho,“ popsal státní zástupce Roman Šustáček.
Na jednání Plešáka později upozornil jeho kolega z hlídky. Souzený policista před soudem tvrdil, že nic nezákonného neudělal, že tam nebylo žádné vyhrožování. Domnívá se, že bývalý kolega udáním zřejmě kryl svoji neschopnost. „Když jako nováček nastoupil k policii, hned rozpáral služební auto nebo si do služby zapomněl vzít zbraň,“ popsal již dříve souzený policista. Stěžoval si, že když šel při zásahu v ubytovně do místnosti, kolega ho vůbec nekryl.
„Když na mě začal mířit pistolí, automaticky jsem si lehl na zem a roztáhl ruce. Pak jsem cítil zezadu ruku nebo zbraň na hlavě,“ popsal drogově závislý bezdomovec. Na otázku, zda slyšel nějaké výhrůžky, odpověděl, že si to nepamatuje, protože je schizofrenik.
12. února 2025