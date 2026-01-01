Silvestrovské oslavy v Plzni skončily také amputací části prstu a popáleninami

„Ve většině případů byla oznámení buďto negativní, protože pachatel přestupku se již na místě nenacházel, nebo se jednalo o místa, na která se zóny zákazu používání pyrotechniky nevztahují,“ popsala pro iDNES.cz mluvčí plzeňské městské policie Tereza Weidl.
|
Novoroční oslavy v Plzni a celém kraji byly z pohledu záchranářů klidné
Na náměstí Republiky, kde se oslavy většinou soustřeďují, podle Weidl oslavy probíhaly velmi poklidně a bez výrazného používání pyrotechniky v rozporu s platnou legislativou.
„Ve velké míře se veřejnost soustřeďovala s odpalováním pyrotechniky do povolených zón,“ sdělila Weidl.
Amputace článku prstu
Záchranáři Plzeňského kraje během silvestrovských oslav zasahovali u dvou případů způsobených pyrotechnikou. Muži ze Zbůchu u Plzně museli nakonec lékaři v nemocnici amputovat jeden článek prstu.
Druhý případ se týkal dvaatřicetiletého muže z Klenčí pod Čercovem, který utrpěl popáleniny prvního stupně v obličeji.
|
Špatně postavený komín způsobil požár rodinného domu na Plzeňsku
Celkem byli záchranáři u pěti případů napadení, dále u tří dopravních nehod, u jedné intoxikace alkoholem u nezletilé osoby a zhruba u patnácti běžných úrazů.
Zatímco před rokem o silvestrovské noci do sedmé hodiny ranní vyjížděli záchranáři k 226 případům, o rok později ve stejnou dobu to bylo 275 případů, což je čtvrtinový meziroční nárůst.
Záchranáři mohou chybět u záchrany života
Mluvčí záchranářů Andrea Divišová uvedla, že lidé si záchranáře přivolají i ke stavům, kdy je v jejich silách si je vyřešit, například mít v lékárničce paralen.
Někdy podle ní lidé vysvětlují přivolání záchranné služby tím, že jejich lékař má o svátcích dovolenou. Záchranáře si nejčastěji nepřivolávají senioři, kteří s ohledem na věk mají nejvíce problémů, ale nejvíce lidé středního věku od 30 do 50 let.
|
Naše zdravotnictví je na vysoké úrovni, ale musí se změnit, shodují se experti
Nárůst se podle Divišové netýká jen silvestrovských oslav, ale celého roku. Mluvčí vyzvala veřejnost, aby vždy zvážila přivolání záchranářů, protože pak mohou chybět tam, kde jde opravdu o minuty a záchranu života.
Zbůch u Plzně (červeně) a Klenčí pod Čercovem (modře) – orientační místa nehod
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License