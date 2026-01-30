„Plán počítá s výsadbou nových stromů nebo zformováním ucelených záhonů. Bude také zvýrazněna stopa původních kasáren 35. pěšího pluku. Už zmizely původní stánky s občerstvením a bude tam nový kiosek. Trafika u zastávky veřejné dopravy bude také jiná, bude to atypický stánek s přesahující zelenou střechou, pod kterou bude i veřejný prostor, a skrz střechu budou růst stromy,“ vysvětluje náměstek primátora Aleš Tolar (STAN).
Tvrdí, že unikátem svého druhu v Plzni bude nové řešení skříní inženýrských sítí. „Budou všechny zakryté konstrukcí, aby vypadaly jednotně, a kromě toho tam vznikne miniohrada na kontejnery na odpad,“ popisuje Tolar. Podle náměstka práce na proměně začnou, jakmile poleví mrazy, a mají trvat čtyři měsíce.
Nová podoba památníku 35. pěšího pluku
Mluvčí magistrátu Eva Barborková uvedla, že součástí akce bude celková obnova zpevněných ploch, celková revitalizace vegetačních ploch, obnova a doplnění městského mobiliáře včetně hodin.
„Součástí dlažby bude nová podoba památníku 35. pěšího pluku. Stávající pamětní deska bude nově zapuštěna do úrovně dlažby a zároveň bude do zpevněné plochy instalována bronzová linie doplněná o hesla, která zvýrazní půdorysnou stopu původního objektu kasáren,“ sdělila Barborková.
V území se má změnit rozsah zpevněných ploch, lidé tak z obou stran budou moci projít podél zeleně.
Většina dlažby bude z malých žulových kostek a místa mezi záhony, u stánku s občerstvením nebo na zastávce veřejné dopravy získají povrch ze žulové dlažby větších rozměrů. K lepšímu vzhledu sadů Pětatřicátníků také pomůže výrazné omezení velkoplošných reklamních ploch.
Do konce března mají být z místa odstraněny některé neperspektivní dřeviny. Vysázeno bude deset vzrostlých stromů a úpravy jim mají zajistit lepší podmínky k růstu.
Vzhled ovlivnila magistrála
Oblast sadů Pětatřicátníků v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století velmi negativně ovlivnilo budování magistrál směřujících do centra města. Padla tam řada domů a v lednu 1969 byla zbořena také budova bývalých kasáren z roku 1826. Podstatnou část místa po ní teď zabírá především parkoviště.
Zástupci města se v minulosti zabývali záměrem plochu s parkovištěm prodat investorovi, který by zde postavil čtyřpatrový víceúčelový objekt s parkováním pod zemí. V roce 2009 na prodej pozemku město dokonce vyhlásilo soutěž, kterou však v roce 2010 zrušilo.