Po archeologických nálezech krátce po zahájení stavby a nezbytné stabilizaci svahu je teď problémem tvrdá skála v podloží.
„V optimálních podmínkách se tu při výkopových pracích a pokládce kanalizačního potrubí postupovalo kolem 15 metrů za den. Když zhotovitel narazil při pracích na skalní podloží, postup se zpomalil na 2,5 metru za den. Mrzí nás prodloužení stavby, ale situaci pod povrchem nikdo z nás neovlivní,“ uvedla mluvčí Vodárny Dana Veselá.
Rolnické náměstí ještě zůstane průjezdné, uzavírku oddálil nález archeologů
Na konci února už bylo vše připravené na uzavření hlavní spojnice mezi městskými částmi Doubravka a Slovany přes Rolnické náměstí. Na poslední chvíli město uzavírku odvolalo. Bagry odkryly základy starého statku u odbočky ke sportovní střelnici. Místo bagrů v hlavní silnici tak nastoupili k odhaleným základům archeologové. A ti zjistili, že jde o zbytky statku z 18. století.
„Při pokračování výkopů se podařilo zachytit i druhou obvodovou zeď stavení, která byla pod hranou chodníku směrem k řece. Pokračovala tam kamenná i cihlová podlaha, nalezli jsme tři podstavce pro sloupy, které v budově nesly křížovou klenbu. Odhalili jsme i místo, na které odstavovali žebřiňáky a další tehdy používané povozy,“ popsala v dubnu Martina Bradová z archeologické společnosti Zip.
K uzavírce a rozkopání Rolnického náměstí nakonec došlo až po květnových Slavnostech svobody. Odkloněná je i autobusová doprava. Velkým staveništěm je teď celý silniční úsek od řeky Úslavy až ke křižovatce s Revoluční ulicí v Lobzích. Celkem jde o výstavbu 900 metrů splaškové kanalizace, téměř 650 metrů dešťové kanalizace a přibližně 800 metrů vodovodního řadu. „Součástí stavby je obnova stávajících vodovodních přípojek na veřejných pozemcích,“ vypočítala Veselá.
Oblast starých Lobez je brána jako vesnická zóna, stojí v ní kolem 30 domů. Ačkoliv je 21. století, část domů dosud nebyla napojena na kanalizaci ani městský vodovod. Sliby, že budou připojeni na kanalizaci a vodovod, místní slýchávali desítky let.
„Nám co tu kolem bydlíme to takhle vyhovuje. Klidně by to mohlo zůstat zavřený už na furt, jen s průjezdem MHD. Byla by tam krásná pěší zóna, kde by se dalo v klidu sedět. A v Revoluční by taky nebyl takovej pekelnej provoz,“ reagoval pod oznámením o prodloužení uzavírky na facebookovém na profilu Vodárny jeden z diskutujících.
Vodárna předpokládá, že stavba a omezení skončí 31. května příštího roku, autobusy linek 29 a 30 by se měly vrátit na trasu přes staré Lobzy o měsíc dřív.
Rolnické náměstí je zavřené, na objízdných trasách se tvořily kolony
Oddalování termínů dokončení je problémem pro podnikatele, kteří v této oblasti působí. Šéf tamního Muzea dvoutaktů Pavel Křovák na konci prázdnin potvrdil, že složitý přístup přes staveniště se promítl v počtu návštěvníků, kteří se přišli podívat nejen na trabanty a wartburgy.
„Směr od sídliště kolem hudební školy je nepřístupný. Pěší tam s bídou projdou kolem výkopů. Snažím se lidi směrovat, aby přijížděli od Slovan. Od mostu kolem rybníčku ještě zůstal chodník, po kterém se dá dojít až téměř k nám. Teď k nám zavítají hlavně místní, kteří jdou na procházku,“ podotkl Křovák k muzeu, které letos slaví deset let od otevření. Chce, aby tuto složitou dobu přežily i spolumajitelky kavárničky u vstupu do muzea.
Stavbu za více než 100 milionů korun zajišťuje společnost POHL a je rozdělená do čtyř etap. Investorem je městská společnost Vodárna Plzeň.