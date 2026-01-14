Šéf sádek Jan Mikač věří, že stavební práce chov ryb nezastaví ani neohrozí. „Ryby jsou tady víceméně všude. Bude se to muset udělat za provozu, což bude trochu oříšek pro nás i pro stavebníky. Ale věřím, že se s tím popereme, aby se všechno povedlo. Aby se podařilo dát tu úžasnou budovu dohromady a ryby to nijak neodnesly,“ prohlásil.
Jan Mikač si pamatuje, že před rokem 2013 se uvažovalo o možnostech využít objekt pro muzeum automobilových veteránů nebo pro wellness. Tyto varianty padly například kvůli zásahu do budovy nebo proto, že kolem je vodárenská infrastruktura. Jan Mikač považuje budovu z 20. let minulého století ze jedinečnou. „V době, kdy ji postavili, to byl evropský unikát a vlastně jím také zůstala,“ řekl.
Primátor Plzně Roman Zarzycký (ANO) uvedl, že cílem rekonstrukce je zachovat jedinečnou stavbu s historickými konstrukcemi v industriálním duchu a provést ji s maximálním respektem k původnímu architektonickému řešení a pouze s nezbytnými zásahy. „Budova filtrů Puech–Chabal je mimořádným technickým a architektonickým dědictvím města,“ sdělil.
Podle Veroniky Vítové z magistrátu bude stávající ocelová konstrukce střechy, vyrobená Škodovými závody, zachována a ošetřena. Kompletní bude také obnova střešního pláště, tedy dřevěných krokví, bednění a krytiny, včetně repase světlíků.
„Řemeslníci rovněž provedou sanaci železobetonového nosného systému, obnoví fasády a vymění okenní a dveřní výplně,“ popsala. Na rekonstrukci je už vydané stavební povolení. Projektovou dokumentaci zpracoval Atelier Soukup Opl Švehla.
Objekt postavila společnost Müller & Kapsa podle projektu Hanuše a Zápala, který byl architektem plzeňského stavebního úřadu ve 20. letech 20. století. Stavba má dodnes nezpochybnitelnou architektonickou hodnotu a budí zájem odborné veřejnosti.
Systém Puech–Chabalovy filtrace je možné považovat za technický unikát, dle dostupných informací je dochovaný jako poslední na světě svého druhu. Instalovaná technologie představovala ve své době špičkovou evropskou úroveň, filtrace zlepšila kvalitu dodávané vody. Plzeňská Vodárna tuto technologii využívala až do roku 1994.
Objekt Puech-Chabalovy filtrace tvoří tři trakty a má celkovou plochu 7 620 čtverečních metrů.