Většina zastupitelů Plzně schválila prodej polikliniky na Slovanech

Z projednávání návrhu v samosprávě bylo zřejmé, že záměr dům prodat patří k nejspornějším záležitostem, které se v tomto volebním období na radnici řešily. Odpůrci prodeje zdůrazňovali, že je ve veřejném zájmu objekt polikliniky nechat ve vlastnictví města a dál jej pronajímat pro poskytování zdravotnických služeb.

Zastánci prodeje tvrdili, že zdravotnické služby zajistí na dalších 15 let podmínka ve smlouvě a že nový vlastník investicemi budovu zmodernizuje. Návrhy budovu na Francouzské třídě zpeněžit se probíraly už v minulých letech, ale neprošly.

Nyní schválený záměr dům prodat je reakcí na zájem o koupi ze strany Městské polikliniky Plzeň, která má budovu od města pronajatou. Ročně za to městu platí téměř čtyři miliony korun.

Za společností Městská poliklinika Plzeň stojí advokát Pavel Cink. Ten vede i firmu Petranox, která v roce 2013 koupila s poliklinikou sousedící budovu bývalé porodnice. Objekt ovšem už sedm let jen chátrá.

Městská poliklinika Plzeň zájem o koupi budovy, ve které podniká, deklarovala naposledy loni. Slibovala deset let dál zachovat služby a investovat do objektu minimálně 25 milionů korun během pěti let. Nabízela zaplatit za dům 46 až 57 milionů. Radní ale chtějí prodej řešit otevřenou soutěží s minimální cenou 69 milionů.

Podmínkou by bylo zachování zdravotnických služeb po dobu minimálně 15 let a částka ve výši 30 procent kupní ceny by sloužila jako sankce v případě neplnění smlouvy. Město by mělo mít také možnost od smlouvy odstoupit.

Proti návrhu dům prodat se rezolutně postavili Piráti. Tvrdili, že veřejný zájem na zachování budovy v majetku města je důležitější než případný zisk. Ten by navíc podle nich nebyl nijak velký, zejména s ohledem na to, že by město přišlo o příjmy z pronájmu.

Piráti upozorňovali, že budova, ve které je na 40 ordinací, je v relativně dobrém stavu. „Žádné velké investice nejsou třeba. Jakmile ten dům jednou prodáme, nebudeme mít žádné páky na to, co tam bude,“ tvrdí Petr Vileta.

Současný pronajímatel provozuje polikliniku 14 let

Radní pro ekonomiku David Šlouf z ODS považuje za vhodnější budovu prodat. I proto, že provozovatel slibuje, že pak objekt zmodernizuje.

Ekonom Miloš Nový z TOP 09 je proti prodeji. Tvrdí, že v Plzni existuje vyvážený stav zdravotnických zařízení veřejných a soukromých. Případný prodej polikliniky Slovany podle něj křehkou symbiózu naruší. „Definitivně a nevratně by zbavil město možnosti aktivně ovlivnit strukturu zdravotnických zařízení,“ prohlásil.

Podmínku zachování dosavadních služeb po dobu deseti nebo patnáct let považuje za nedostatečnou. „Smlouvy podobného charakteru obsahují závazky padesáti či sta let,“ říká.

David Šlouf naproti tomu upozorňuje, že současný pronajímatel provozuje polikliniku už 14 let. „Pokud by tam zůstal, nevidím důvod, aby měnil zaběhnutý režim,“ uvádí.

Argumenty odpůrců prodeje nezabraly a většina zastupitelů chce, aby město budovu nabídlo. Soutěž se má uskutečnit v nejbližších měsících. Přednost dostane zájemce, který splní podmínky a nabídne nejvíc. Výsledek soutěže by měli zastupitelé schvalovat po prázdninách.