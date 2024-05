Ojedinělá výstava v Plzni ukazuje luxusní design i dřevo staré tisíce let

Hned při vstupu do výstavní plochy muzea Depo Moto Art, který vznikl v bývalých trolejbusových halách poblíž centra Plzně, návštěvníky zaujmou velké barevné křišťálové sochy.

Mezi nimi je dominantní sklářský unikát – největší a nejtěžší celoleštěná plastika z odlévaného skla na světě. Jmenuje se Venuše. Jejím autorem je Vlastimil Beránek, potomek třetí generace sklářské dynastie Beránků.

„Z bezpečnostních důvodů nezveřejňujeme cenu díla, ale mluvíme o částce v horních desítkách milionů korun,“ vypočítal Marek Landa, který pomáhal sochařům díla vystavovat a reprezentuje umělce doma i ve světě.

Modře zbarvený unikát váží 243 kilogramů a jeho průměr je 88 centimetrů. Socha zdobila světovou výstavu Expo 2020 v Dubaji, která byla přesunutá na přelom let 2021 a 2022. Poté byla uchována v depozitu, až doteď.

Venuše má i svoji starší a o pár kilogramů lehčí sestru. „Ta se dostala do sbírek jednoho z největších uměleckých sběratelů na světě, korunního prince Saúdské Arábie,“ zmínil Landa.

V Plzni má sklářský umělec Vlastimil Beránek celkem sedm exponátů, jeho žák Jaroslav Prošek čtyři a jeden kus má Ela Smrček. Kromě soch z českého křišťálu jsou v tmavé místnosti muzea nainstalována a UV světlem nasvícená díla z uranového skla.

Duby staré 6 500 let

Plzeň se pyšní ještě dalším prvenstvím. Vůbec poprvé jsou v České republice vystaveny kmeny dubů, které byly zcela náhodně objeveny v roce 2016 při výkopových pracích při stavění bioplynové stanice na severní Moravě. Unikátní jsou v tom, že jejich stáří odborníci z Miami v USA určili radiokarbonovou metodou na 6 500 let.

„Jedná se o nezkamenělé dřevo, které bylo po tisíce let zakonzervované v zemi, zhruba v hloubce šesti metrů, a nyní dostalo šanci vyprávět svůj příběh. Když jsme ho objevili, vůbec jsme netušili, co to je. V zemi bylo několik kmenů na sobě,“ vzpomínal Tomáš Rothschein z ostravské firmy Subfossil Oak.

„Přivolali jsme archeology, památkáře, řešili jsme to i s ministerstvem životního prostředí. Jsme jedinou firmou na světě, která vytěžila tento materiál legální cestou,“ upozornil Rothschein s tím, že se jedná o jediný nález v Evropě.

Přiznává, že jde o organický materiál, který na rozdíl od zkamenělin neustále pracuje. „Experimentovali jsme, jak se dají kmeny využít. Díky svému stáří si dub zachoval vlastnosti dřeva, je o něco těžší, a navíc získal zvláštní černou barvu a kresbu,“ upozornil. Právě kvůli změně své barvy je označován jako černý dub. Na výstavu v Plzni dovezli dva větší stromy a jeden menší.

Subfossilní dub představuje unikátní materiál pro umělecká díla. Firma se proto spojila s předními umělci, kteří z něj vytvářejí různé výrobky. V Plzni je navíc doplnila totožná díla z křišťálu.

O unikátní stromy projevily zájem královské rodiny z Blízkého východu či z Evropy a staly se součástí jejich sbírek. Dřevo dodává společnost také různým univerzitám, muzeím a vědeckým pracovištím po celém světě.

Dřevo je například umístěno v Královských botanických zahradách v Londýně, Manchester Museum v Manchesteru, Natural History Museum Vienna, Národním muzeu v Praze nebo v pavilonu geologie profesora Pošepného v Ostravě. Zájem o něj projevily i švýcarské hodinářské firmy.

„Prezentujeme po světě to, v čem Česká republika vyniká. Každý kus je originální,“ poznamenal Rothschein s tím, že nález na Moravě má nejen vědecký a umělecký význam, ale také duchovní. Zájem o tisíce let staré kmeny totiž projevili hinduisté, kteří věří, že je ve stromech stále život a moudrost.

Hodinky od české firmy Prim

V nové expozici v Depo Moto art mají své místo i limitované edice hodinek české firmy Prim. „Například hodinky vyrobené v roce 2017 v sérii 75 kusů k výročí operace Anthropoid. Jejich cena je odhadována na 200 tisíc korun. Pod bustou Jana Kašpara jsou hodinky Jan Kašpar, které jsme vyrobili v edici 100 kusů. Nesou příběh jeho prvního letu mezi Pardubicemi a Chuchlí,“ propagovala hodinářské umění s tradicí od roku 1949 generální ředitelka české firmy Elton hodinářská Renata Červenák Nývltová. Nápad spojit stálou výstavu historických vozidel, motorek a kol s moderním uměním považuje za skvělý. „Je to jedna z jedinečných výstav,“ láká do Plzně.

„Výstava je časově omezená, potrvá jen do 2. června, otevřeno je každý den vyjma pondělí,“ zve k návštěvě nové výstavy Kristýna Nachtmann Švédová, ředitelka Nadačního fondu Plzeň sobě, který loni na konci roku otevřel muzeum veteránů veřejnosti.

