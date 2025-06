Od pátku do neděle se v rámci programu hudební akce vystřídá pětadvacet hudebních skupin z Evropy a ze Spojených států. Pátek nabídl fanouškům především kapely s ženskými vokály, mezi nimi byly například Lacuna Coil, Epica a nebo nizozemská Within Temptation, jejíž zpěvačka Sharon den Adel se stala patronkou želvy obrovské z plzeňské zoo.

Zapsala se tak mezi slavné muzikanty, kteří se stali patrony zdejších zvířat. Patří k nim kapely Accept, Uriah Heep, Alice Cooper, Nightwish, Powerwolf, Hammerfall, Rage, Citron a další.

Pro návštěvníky Metalfestu jsou připravené i doprovodné kulturní služby. Těmi jsou například zvýhodněné vstupné do plzeňské ZOO, na prohlídky Plzeňského Prazdroje či Gambrinusu nebo do historického podzemí.

Headlinerem sobotního večera byla kapela Kreator a nedělní hvězdou jsou King Diamond, u nichž se mohou diváci těšit na působivou scénografii. K zajímavostem programu patří Stratovarius, Death Angel nebo Heaven Shall Burn. Posledně jmenovaná kapela bohužel na poslední chvíli odřekla nedělní účast kvůli indispozici zpěváka.

„Dnes v jednu hodinu v noci jsme obdrželi smutnou zprávu od kapely Heaven Shall Burn, že se dnes nemohou zúčastnit našeho festivalu Metalfest Open Air! Důvodem je včerejší náhlá ztráta hlasu zpěváka kapely Marcuse Bischoffa na festivalu Rock Am Ring, kde Heaven Shall Burn museli ukončit svoji produkci hned po první skladbě a odjeli s Markusem do nemocnice. V tuto chvíli už nejsme schopni toto místo v programu zacelit, a tak jsme program dnešního dne upravili,“ oznámili pořadatelé.

Pořadatel Metalfestu Jiří Daron řekl, že diváky považuje za největší hrdiny akce, protože neodcházeli ani v největším dešti. „Ale oni jsou na to připravení, mají pláštěnky. Tolik deště člověk na letní festival opravdu nechce, ale už předpověď taková opravdu byla a bohužel se naplnila. Ale loni to bylo v podstatě ještě horší,“ konstatoval.

Podle jeho slov má Metalfest obrovskou a neutuchající popularitu u nás i za hranicemi republiky. „Nás ten zájem strašně těší a akce má určitě smysl i pro město – někteří fanoušci tráví v Plzni celý týden i díky atraktivním pobídkám, které tu dostávají,“ doplnil Daron.