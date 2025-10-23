Obrat v případu mrtvého muže u ubytovny. Kvůli výsledkům pitvy podezřelého pustili

Jednašedesátiletý muž, který byl v úterý nalezen mrtvý v parku u ubytovny v plzeňských Malesicích, nemusel být zavražděn. Kriminalisté pracují i s verzí, že si zranění mohl způsobit sám. Muže, kterého v této souvislosti zadrželi jako podezřelého, propustili.
Kriminalisté v Plzni šetří násilný trestný čin.
Kriminalisté pracují s několika verzemi, jak 61letý muž zemřel u ubytovny v Malesicích. | foto: Petr Ježek, MF DNES

Kriminalisté původně pracovali s verzí, že jednašedesátiletý muž zemřel násilnou smrtí a případ kvalifikovali jako vraždu.

Mrtvý cizinec ležel v parku u ubytovny v bývalém zámku v Malesicích. Našel ho náhodný svědek v dopoledních hodinách. Už odpoledne kriminalisté zadrželi muže, kterého podezírali z jeho vraždy.

Nyní ale přišli s novou verzí, že se nemuselo jednat o násilný trestný čin. „Kriminalisté věnovali od prvopočátku jejich práce na místě události tomuto případu maximální pozornost a přistupovali k němu s co největší důsledností, neboť na místě vše nasvědčovalo tomu, že se na smrti muže podílela jiná osoba,“ informovala policejní mluvčí Dagmar Mifková.

Z výsledků nařízené soudní pitvy vyplynulo, že muže nemusel nikdo zavraždit. „Krajští kriminalisté pracují s několika možnými verzemi včetně té, že si zranění mohl poškozený způsobit sám,“ pokračuje mluvčí. Jak muž zemřel ani jaká měl zranění, ale policisté neupřesnili.

Podezřelého muže, kterého v úterý zadrželi, ve středu propustili.

