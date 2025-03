V pondělí kolaps, dnes klid. Opravovanému kruháči u Makra se řidiči raději vyhnuli

„V úterý ráno byl provoz v souvislosti s omezeními na kruhovém objezdu u Makra v Plzni bez komplikací a plynulý,“ uvedl policejní mluvčí Michal Schön.

Dopoledne bylo průběžně volných všech šest vjezdů na nejvytíženější kruhovou křižovatku v Plzni. Když po okruhu zrovna jelo několik málo aut, vjíždějící řidiči se nezdrželi při dávání přednosti déle než 15 sekund. I městská doprava už jezdila na čas.

Podle prvních odhadů se většina řidičů po pondělním kolapsu snaží přestavované okružní křižovatce vyhnout. „Vypadá to, že auta přijíždějící k Plzni po dálnici D5 z Tachovska nesjížděla na Plzeň už na Sulkově, ale řidiči pokračovali dál po obchvatu k dalšímu sjezdu u Litic a pak po klatovském přivaděči do Plzně,“ popsalo několik řidičů svoji úterní zkušenost.

Na sjezdu z klatovského přivaděče za borskou věznicí se dopoledne stávalo, že u křižovatky s Kaplířovou ulicí stávala velice často čtyři nebo pět aut odbočujících doleva směrem k Terminálu Bory. O něco více aut se objevovalo i v Sukově ulici, ale ani tady nevznikaly komplikace.

Šoféři si hledají i své vlastní cesty. Řidič kamionu, který každý den jezdí s nákladem součástek do vozidel z Rakovníka do Domažlic a zpět, strávil v pondělí v kolonách u kruháče bez dvou minut dvě hodiny. Podobnou situaci už nechtěl znovu zažít, proto v úterý zvolil zcela jinou trasu.

„Raději jsem odbočil už ve Zbůchu na Nýřany a Plzni se zcela vyhnul,“ popsal řidič. Po objízdné trase bude jezdit raději po celou dobu rozšiřování kruhové křižovatky.

Sebemenší problém, a kolaps dopravy opět nastane

Náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar upozornil, že policisté nebudou do provozu kolem rozestavěné křižovatky zasahovat, pokud doprava pojede.

„V případě problémů začnou řídit provoz. Pokud se tam stane nehoda, důležité je ji co nejrychleji vyřešit. V úterý se dopravní situace výrazně zlepšila, ale z pohledu dopravy jde pořád o velmi křehké místo. Víme, že stačí sebemenší problém, a kolaps může nastat znovu. Řidičům bych doporučil, pokud chtějí mít jistotu, aby volili jiné trasy svých cest než přes tuhle kruhovou křižovatku nebo se předem mohou podívat na záběry z kamer, jak tam situace vypadá. Monitoring jsme zveřejnili na www.plzen.eu v sekci Doprava,“ upozornil Tolar.

V úterý byly dopravním značením ještě zvýrazněné uzavřené výjezdy z kruhového objezdu do Folmavské a Regensburgské ulice. Kromě terčů rozestavených v silnici, které znemožňují odbočení doprava, se u vjezdu do Regensburgské ulice objevila i značka zakazující vjezd zvýrazněná žlutým reflexním pásem. Ve Folmavské rypadlo pokračovalo v hloubení výkopu v silnici.

Strážníci v pondělí opakovaně kontrolovali, zda řidiči neparkují v silničce kolem odstavné plochy pro kamiony v Zátiší. Tahle silnička slouží jako objízdná trasa na západní okruh, když je zakázané odbočení z kruhového objezdu do Regensburgské ulice.

Podle šéfa ŘSD v Plzni Miroslava Blabola musejí být řidiči při průjezdu přestavovaným kruhovým objezdem obzvláště opatrní. Kromě toho, že musejí bedlivě sledovat dopravní značení, pořád musejí mít na mysli, že projíždějí stavbou.

Přestavba kruhového objezdu za více než čtvrt miliardy korun je naplánovaná do podzimu, od září by měl být průjezdný bez omezení. Stavbaři přidají jízdní pruhy, řidiči se už před nájezdem do kruhového objezdu budou řadit do pruhů podle toho, kde budou z kruháče vyjíždět.

Několik vjezdů bude doplněno o semafory, které budou pouštět auta tak, aby se ani ve špičkách kruhový objezd neucpával. Cílem přestavby je, aby okružní křižovatkou mohlo za den projet mnohem více aut, než nyní. Doprava tu výrazně vzrostla po dokončení západního městského okruhu v únoru 2023.

Přestavba kruháče způsobila dopravní kolaps (3. 3. 2025)