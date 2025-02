Úpravou křižovatky U Jána budou Štruncovy sady a pivovar dostupnější pěším

Silnice od centra města v podstatě odřízly oblast Štruncových sadů i areál Plzeňského Prazdroje. Doplnění přechodů pro chodce v křižovatce radnice plánuje už řadu let a letos by konečně měly vzniknout.

„Napravujeme historické chyby, aby pivovar a Štruncovy sady byly lépe dostupné. Křižovatka U Jána pro lidi opravdu není,“ prohlásil náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar. Nicméně se nepočítá se zřízením přechodu pro chodce v ulici U Prazdroje, přes kterou vede lávka.

Zastupitelé nyní schválili přijetí dotace ve výši 13,3 milionu korun, které město na akci získá. Zástupci radnice zatím předpokládali, že celkové náklady na investici dosáhnou přibližně sta milionů korun.

„Probíhá výběrové řízení na firmu, která stavbu provede. Součástí úprav bude také rekonstrukce tramvajového oblouku,“ uvedl Tolar. V rámci stavby proběhne i rekonstrukce vodárenských rozvodů.

„Stavba patří mezi ty, které budou mít letos největší dopad na provoz v Plzni,“ uvedl Tolar.

Mezi další akce, které v tomto roce výrazně ovlivní dopravu ve městě, bude patřit budování kanalizace na Rolnickém náměstí a přestavba kruhové křižovatky na Domažlické ulici u Makra.

Úplná uzavírka nebude, dopravní komplikace však nastanou

Podle Tolara se v případě křižovatky U Jána nepočítá s úplnou uzavírkou. „Pracovat se bude za provozu. Největší dopad na dopravu bude mít rekonstrukce tramvajového oblouku, kdy bude pro auta průjezdný jen hlavní směr z Rokycanské ulice do centra. Trvat to má tři až čtyři týdny,“ vysvětlil.

Etapy, které nejvíce zkomplikují dopravu, mají probíhat v období letních prázdnin, kdy je menší provoz. „Celkově ale stavba potrvá šest až sedm měsíců,“ dodal Tolar.

Ondřej Vohradský ze Správy veřejného statku předpokládá, že samotná stavba začne v dubnu. „Pak by to do listopadu nebo začátku prosince mělo být hotové,“ uvedl. Upozornil, že při rekonstrukci tramvajového oblouku nebude možné přejet koleje.

„Hlavně z Tyršovy ulice na Slovany to nepůjde, bude nutné jet směrem na Doubravku a pak na most přes Hlavní nádraží. Další nepoužitelnou trasou bude spojení z centra od Pražského mostu na Doubravku,“ konstatoval.

Oblast křižovatky U Jána patří v Plzni k lokalitám, které nejvíce doplatily na budování širokých silničních tahů. Architekt Petr Domanický, který sleduje vývoj města, uznává, že přechody na křižovatce U Jána budou představovat změnu k lepšímu, ale zdůrazňuje, že hlavní problém spočívá ve vedení silnic první třídy centrem Plzně, což město desítky let v podstatě nijak neřeší.