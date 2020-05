Křižovatka u Plzeňského Prazdroje se změní, bude bezpečnější pro chodce

Křižovatka, kterou denně projede na 50 tisíc aut a zhruba 600 tramvají, představuje ve středu Plzně významnou bariéru pro pohyb lidí a pivovar je přitom nejvyhledávanější cíl návštěvníků města.

K překonání silnice dosud slouží cesta podél Radbuzy pod mostem nebo lávka u hlavní pivovarské brány. V oblasti chybí přechody pro chodce a právě to by se mělo v dohledné době změnit. Lidé by se měli dočkat přechodů přes všechna ramena křižovatky s výjimkou místa, kde vede lávka.

Náklady na úpravu oblasti jsou odhadované na 56 milionů korun. Letos mohou být vydaná stavební povolení a samotné zahájení úprav pak bude závislé už jenom na vůli zastupitelů vyčlenit potřebné finance.

Křižovatka U Jána v současné době.

„Expozice plzeňského pivovaru se umisťují na předních místech v seznamu nejnavštěvovanějších turistických cílů v České republice, proto je stěžejní vyřešit dostupnost lokality pivovaru a centra města nejen pro turisty,“ řekl primátor Plzně Martin Baxa.

Křižovatka, jejíž vybudování pařilo k nejvýraznějším negativním zásahům provedeným v centru Plzně, byla dokončená v roce 1993. „Od svého vzniku je velmi nepřátelská k chodcům,“ uvedl primátor. Z dříve živé oblasti s obchody nebo konečnou stanicí trolejbusů auta vytlačila lidi. Plánované úpravy je mají přivést zpátky.

„Naším cílem je doplnit místa pro přecházení přes ulice Tyršova, Pražská a Sirková do křižovatky tak, aby bylo možné přes všechna ramena křižovatky U Jána legálně přejít. Tento záměr však vyžaduje stavební zásahy do celé plochy křižovatky. Je potřeba vytvořit čekací prostory na chodnících a doplnit dělicí ostrůvky pro zkrácení délek přechodů,“ vysvětlil náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule.

Přechody a místa pro přecházení budou řízené světelnou signalizací. S přechody budou postaveny i přejezdy pro cyklisty, takže dojde k propojení cyklotras z Denisova nábřeží a podél Tyršovy ulice ve směru do Nádražní ulice a na Doubravku.

Stavební zásahy budou dosti komplikované, protože se jedná o křižovatku, kterou v pracovní den projede přes 50 tisíc aut a navíc i stovky tramvají. „V Sirkové ulici bude po přestavbě o jeden řadicí pruh méně. Zůstanou ale stále tři pruhy. Naopak výjezd z Pražské ulice posílíme o další pruh pro směr přímo,“ řekl Ondřej Vohradský ze Správy veřejného statku.

V rámci úprav budou zrekonstruované vozovky, chodníky nebo vodovod a kanalizace. Obnova čeká veřejné osvětlení i světelnou signalizaci. „Novinkou budou chodníky podél Sirkové ulice. Nakonec budeme provádět vegetační úpravy,“ doplnil Ondřej Vohradský.

Na úpravu křižovatky U Jána má v budoucnu navázat projekt na přebudování oblasti směrem k hlavnímu nádraží. Příjemnější by se měla stát Sirková ulice, kterou projíždějí tramvaje. V ulici by se měl zmírnit provoz, zúžit vozovka a vzniknout chodníky. Úpravy mají také umožnit dostavět blok domů, které padly před desítkami let právě kvůli výstavbě velmi široké silnice.