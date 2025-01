Slíbená rekonstrukce Jiráskova náměstí není jistá, chybí politická vůle

Záměr prošel architektonickou soutěží, ze které už v roce 2017 vyšel vítězně návrh architektonického ateliéru re:architekti. Tehdy se počítalo s dokončením rekonstrukce v roce 2022. Přípravu však protáhly komplikace.

Nyní je ovšem připraveno všechno. V podstatě chybí jediné. Pokyn z radnice k zahájení akce. Ten chybí, protože zatím není dostatečná politická vůle vedení města se do projektu pustit. Takže není jasné, zda se Jiráskovo náměstí výrazné proměny k lepšímu v dohledné době dočká.

Primátor Plzně Roman Zarzycký z ANO tvrdí, že na rekonstrukci Jiráskova náměstí zatím chybí shoda v koalici, která radnici vede.

Oficiálním důvodem k váhání je, že je projekt příliš nákladný. Mluví se o celkové ceně kolem 500 milionů. Zastánci projektu však poukazují, že město by muselo přidat jen zhruba sto milionů nad částku, která už je připravena. Vychází i ze skutečnosti, že má radnice nyní na akci rezervovaných 180 milionů a dalších přibližně 80 přislíbeno z dotace.

„Tu investici považuji za mimořádně drahou, a ne zcela obhajitelnou. Nevím, jestli mám vzít půl miliardy korun a realizovat Jiráskovo náměstí. Tím neříkám, že to dělat nebudeme,“ prohlásil při jednání zastupitelů Zarzycký. Podle primátora měl záměr smysl, když se předpokládaly náklady poloviční. Dnes se domnívá, že projektu chybí ekonomická racionalita.

Náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů řekl, že město by mělo projekt dokončit do roku 2029, aby splnilo smluvní závazky, které souvisejí například s dotacemi. „Takže budeme dál čekat na financování a jednat o možnostech dotací. Máme přislíbenou pouze jednu, tuším, že je něco pod 70 milionů,“ uvedl.

Bývalý primátor Plzně Pavel Šindelář z ODS, který se projektu zastává, je přesvědčený, že mluvit u obdobného projektu o ekonomické racionalitě není na místě. „Žádná oprava infrastruktury nebo zlepšení veřejného prostoru nemá přímý ekonomický dopad. Tento projekt je ojedinělý v tom, že se na něm podílel skutečně každý – obvod, město, veřejnost, nadace. Je to ojedinělý případ i svým rozměrem,“ argumentoval.

Připomenul, že náklady u podobných akcí vždy s postupem času rostou a že pokud se k projektu bude radnice vracet za dva roky, bude zase dražší. „Ta infrastruktura, která je v zemi a stojí nejvíc peněz, už levnější nebude. Stejně vás to jednou bude čekat, aby se to opravilo,“ sdělil.

Úprava Jiráskova náměstí v Plzni Návrh, který vzešel z architektonické soutěže, předpokládá sjednocení prostoru před kostelem, odkud mají zmizet dvě příčné silnice. Architekti navrhli zklidnit na náměstí provoz zřízením zóny s maximální povolenou rychlostí 30 kilometrů za hodinu a jednosměrným provozem. Navrženo je zúžit silnice a rozšířit chodníky.

Výrazná změna k lepšímu je v návrhu naplánovaná v prostoru za klášterní zahradou, kde bývala točna trolejbusů. Prostranství má získat ráz náměstí s parkovou úpravou. Součástí plánu je revitalizace klášterní zahrady nebo úprava prostoru před základní školou. Vítězný návrh respektuje názory veřejnosti.

Na náměstí se má zklidnit automobilový provoz a má se stát příjemnějším prostorem, místem k setkávání s pořádáním nejrůznějších společenských akcí. Součástí prací má být komplexní rekonstrukce všech inženýrských sítí a celková obnova povrchů včetně kamenných dlažeb i vysázení nových stromů.

Šindelář se domnívá, že svůj nynější přístup k rekonstrukci Jiráskova náměstí by mělo vedení radnice ještě zvážit. „Myslím, že takto zásadní projekt byste měl přehodnotit a Slovany by se měly dočkat toho, na co čekají už mnoho let a bylo jim to slibováno ze všech stran,“ konstatoval.

Primátor připustil, že záměr by se uskutečnit mohl, jestliže k tomu bude politická vůle. „Pokud dojdeme k celkové shodě, ta teď není. Ten projekt je ekonomicky náročný,“ reagoval.

Šindelář nicméně pokládá za zvláštní, pokud se poukazuje na to, že je záměr drahý, když městu leží na účtech miliardy.

Místostarosta Slovan Václav Cinádr ze STAN uvedl, že cena projektu je podle projektové dokumentace vypočítaná na 363 milionů, město má připraveno 180 milionů, z toho 25 milionů dodal v pěti splátkách obvod a 80 milionů by mohla činit dotace. Podle něho jde o to, zda město přidá sto milionů.

„Byla by obrovská škoda, pro mě nepředstavitelná, kdyby měl projekt spadnout pod stůl. Mezní termín je rok 2029, kdy by měla být proinvestována evropská dotace. Ten projekt je natolik veliký, že se bavíme pravděpodobně o třech stavebních sezonách,“ řekl.

Je přesvědčený, že je nejvyšší čas projekt posunout k soutěži na dodavatele a samotné realizaci. „Protože jinak by ten projekt mohl být ohrožen. Já si nedovedu představit, že by se ho později podařilo v celé komplexnosti oprášit,“ konstatoval.

Zdůraznil, že náměstí je veliké a do jeho rekonstrukce vstupuje obrovské množství vztahů včetně kompletní výměny všech sítí a v tom je akce bezprecedentní. „Ale pro spádovou oblast, kde je kolem 15, 18 tisíc lidí, to má být centrum Slovan, kde se mají odehrávat vánoční trhy, kde se mají odehrávat kulturní akce a ten prostor k tomu bude určený. Bude to mít pozitivní dopad do oblasti obchodu, na náměstí se uživí kavárna, restaurace. Z naší strany je už vše hotovo. Teď už jde o to rozhodnutí jít do toho,“ prohlásil Cinádr.