O velké pozdvižení se ve středu brzy ráno v Plzni postaral mladý cizinec, který se pohyboval po střeše hotelu. Spolu s kamarádem si totiž zabouchl dveře do pokoje, kde byli ubytovaní, a rozhodl se, že se do něj dostane střešním oknem. To se ale nešťastníkovi nepovedlo, a navíc nedokázal slézt dolů.
Centrum Plzně s katedrálou sv. Bartoloměje (13. května 2024)
Centrum Plzně | foto: Martin Polívka, MF DNES

K hotelu v centru Plzně vyjížděli hasiči a policisté těsně před čtvrtou hodinou ráno. Dostali informaci, že se na střeše objektu pohybuje neznámý člověk.

Na místě se ukázalo, že dva mladí opilí hosté z Ukrajiny si na pokoji zabouchli vstupní kartu a nemohli se dostat dovnitř.

Jednoho z nich proto napadlo, že se zkusí dostat do pokoje skrz střešní okno. Vylezl proto na střechu. Nejenže mu plán s oknem nevyšel, ale ani potom nevěděl, jak má ze střechy slézt dolů. Navíc během svého bloudění po střeše ztratil obě boty.

Nešťastníkovi nakonec pomohli přivolaní hasiči, kteří mu přistavěli žebřík. K události přijeli také policisté, kteří nezjistili žádné protiprávní jednání.

