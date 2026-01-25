„HC Škoda Plzeň letos zažívá úspěšnou sezonu a těší se velké fanouškovské podpoře napříč celým regionem. Právě olympijská pauza, kdy se extraligové zápasy nehrají, je ideální příležitostí, jak nabídnout fanouškům i široké veřejnosti možnost poznat stadion z jiné perspektivy a nahlédnout do zákulisí hokejového prostředí, které běžně zůstává skryté,“ láká k návštěvě primátor Plzně Roman Zarzycký.
Trasa prohlídky zavede návštěvníky například do rolbovny, kde si mohou prohlédnout zázemí pro údržbu ledu, dále do skyboxů s nadstandardním výhledem na ledovou plochu, na trestnou lavici nebo do šatny hostujícího týmu.
Termíny prohlídek:
Prostřednictvím průvodce se seznámí s historií stadionu, jeho technickými parametry a také historií klubu, která sahá až do roku 1929.
„Vrcholem prohlídky bude pro každého fanouška bezpochyby možnost nahlédnout do šatny A-týmu HC Škoda Plzeň a přilehlého zázemí pro kustody, kde se připravuje výstroj a probíhá každodenní provoz profesionálního klubu. Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme zájemcům, aby si vstupenky zajistili předem,“ doplňuje Jan Heřman, obchodní manažer HC Škoda Plzeň.
V nabídce je celkem devět termínů a kapacita jednotlivých prohlídek je omezena na 15 lidí. Vstupenky je možné zakoupit přes portál Plzeňská vstupenka nebo v Turistickém informačním centru Visit Plzeň.
Pokud bude o prohlídky stadionu velký zájem, je možné, že se v budoucnu stanou stálou součástí turistické nabídky města.