„Uzavírka bude do 30. srpna,“ upřesnil vedoucí provozního úseku Ředitelství silnic a dálnic Plzeň Michal Syřínek.

Se začátkem nového školního roku tak budou mít Lidická i Plaská ulice kompletně nový povrch pro oba směry.

Kompletní rekonstrukce Lidické ulice ve směru do centra Plzně odstartovala na začátku letošního dubna. Hned první den stroje začaly frézovat starý asfalt, u křižovatky s Karlovarskou ulicí šla technika i do podkladních vrstev. Ve většině z 1,8 kilometru dlouhého úseku je položena finální asfaltová vrstva, část silnice už má nastříkané bílé vodorovné dopravní značení.

Těžké stroje nyní pracují už jen v křižovatce Lidické s alejí Svobody, v hlubokém výkopu tam zpevňují podkladové vrstvy.

V opravovaném úseku se auta z obou směrů musejí vměstnat do poloviny silnice, která je normálně určena pro jízdu z centra Plzně směrem do Bolevce a dál na Třemošnou. Pro každý směr je průjezdný jen jeden jízdní pruh.

To vše v příštím týdnu skončí. „Úsek po rekonstrukci se otevírá v sobotu 12. července od Studentské po Karlovarskou. Hned z 13. na 14. července se uzavírá úsek od Studentské k zastávce Bolevec,“ shrnul za ŘSD Michal Syřínek. Informaci o termínu zprovoznění opravené Lidické ulice potvrdil i ředitel společnosti Berger Bohemia Zdeněk Pilík.

V opravovaném úseku Plaské ulice, tedy od první světelné křižovatky ve směru od Třemošné, která je u Třemošenského rybníku, až ke křižovatce se Studentskou ulicí, ulicí Na Sudech a Lidickou, budou auta opět jezdit obousměrně jen v jedné polovině komunikace. Až do konce prázdnin.

„Pro Ředitelství silnic a dálnic provádí stavební úpravy sdružení společností Berger Bohemia a Eurovia CZ za cenu 71,7 milionu korun bez DPH,“ uvedl mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

V loňském roce stavební firmy opravovaly stejný úsek silnice, ale pro opačný směr.

Lidická a navazující Plaská ulice patří k velmi zatíženým komunikacím v Plzni, pro každý směr mají dva jízdní pruhy. Jsou součástí silnice první třídy Německo – Železná Ruda – Klatovy – Plzeň – Žatec – Most. V Plaské je úsekové měření rychlosti.

Lidická ulice v Plzni je unikátní tím, že sedm jejích křižovatek, od křižovatky s alejí Svobody až k železniční zastávce Bolevec, je zapojeno do systému inteligentního řízení. Do systému jsou zahrnuty ještě dvě křižovatky v navazující a už zprovozněné části východního okruhu, které jsou na dohled výpadovky na Třemošnou. Směrem na Karlovy Vary je to křižovatka Studentská – Komenského, ve směru na Doubravku pak loni dokončené křížení ulic Na Sudech – Pod Stráží.

Silnice je lemovaná detektory na sloupech, ty nahrazují klasické smyčky v silnici před křižovatkami. „Klasické smyčky ve vozovce nejsou schopné detekovat cyklistu, motocykl, skútr nebo jiná lehká vozidla. Videodetektor je ve skutečnosti virtuální smyčkou. Inteligentní systém vyhodnotí změnu v obraze a odešle impulz přímo do řadiče, který ovládá signalizaci té které křižovatky,“ vysvětlil při spouštění systému před třemi roky Josef Brůha ze Správy veřejného statku města Plzně.

Detektory podél silnice odesílají informace přímo do dopravní ústředny. V tomto případě systém neřeší jednu konkrétní křižovatku, ale všechny vzájemně propojené v celé oblasti, aby průjezd aut byl co nejplynulejší. Délky zelených a červených se mění podle množství aut z jednotlivých směrů, navíc se započítáním preferencí pro městskou dopravu a vozů záchranářů.