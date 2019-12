Cena vody v Plzni bude od ledna vyšší, kubík vyjde na téměř 99 korun

Nárůst sazeb za vodu podle vedení města souvisí s nárůstem provozních nákladů Vodárny, inflací, ale i s vyššími investicemi do rozvoje vodárenské infrastruktury na okrajích města.

Od Nového roku tedy budou obyvatelé Plzně platit za metr krychlový vody 98,81 koruny. Letos hradí sazbu 88, 38 koruny. Po čtyřech měsících přijde zlevnění a kubík vody bude stát 94,52 koruny.

Při průměrné spotřebě 90 litrů na osobu a den tak Plzeňan měsíčně za vodu zaplatí přibližně 265 korun. Dnes je to zhruba 247.

Náměstek primátora Pavel Šindelář prohlásil, že s nárůstem sazby za vodu bude Vodárna městu platit víc za pronájem infrastruktury a město tímto zvýšený příjem použije na další rozvody vodárenské sítě.

„Například na dosud chybějící kanalizace a vodovod na Výsluní nebo v Malesicích,“ řekl Šindelář. Radnice prý bude pamatovat také na zlepšení situace v Liticích nebo v části Valchy.

V Malesicích na městský vodovod čekají od doby, kdy se obec na začátku roku 2003 připojila k Plzni. Od loňska tam navíc lidem začaly vysychat studny a situace se tam v posledních týdnech rychle horší.

V Malesicích vysychají studny

„Nově studny vyschly u dalších deseti domů a lidé tam nemají jiný zdroj vody. Pokud si chtějí objednat nový vrt, dozvědí se, že na ně přijde řada za rok a půl,“ líčí situaci starosta Malesic Aleš Tolar. Pokud prý lidé přijdou o vlastní zdroj vody, chodí pro ni na náves ke studni nebo se domluví se sousedy, propojují hadice a berou vodu od nich.

„To je ale problém, protože pokud mrzne, už to není možné,“ upozorňuje. Plán vybudovat vodovod do Malesic přitom dlouhodobě figuruje mezi vodohospodářskými prioritami města. V tomto volebním období se zmínka o něm dostala i do programového prohlášení koalice, která vládne městu. Plánovaná investice ale není dosud finančně krytá.

Starosta městského obvodu Plzeň 3 David Procházka zdůrazňuje, že velmi špatné je to s vodou i na Výsluní. „Je to stejné jako v Malesicích. Situace tam je dramatická až kritická,“ sdělil.

Výrazné zdražení vody bylo naposledy v letech 2011 a 2012

A kdy tedy v okrajových čtvrtích Plzně vodovod bude, když teď radnice právě investicemi v nich zdražení vody částečně zdůvodnila? Podle náměstka Šindeláře se v příštím roce začne připravovat páteřní rozvod pro Výsluní. V letech 2021 a 2022 by pak mohla začít samotná stavba vodovodu i v Malesicích.

Zvýšení ceny vody v Plzni pro příští rok je ve srovnání s posledními lety poměrně značný. Voda ve městě extrémně zdražila v letech 2011 a 2012, kdy vzrostla téměř o 70 procent. Pak už bylo navyšování minimální. Za posledních pět roků se podle Šindeláře jednalo v úhrnu o přibližně deset procent.

Spotřeba vody v Plzni klesala setrvale od roku 2009. Z odběru více než 110 litrů na osobu a den na současných 90 litrů. Letos se tento trend zastavil.

„Rok 2019 je prvním za poslední řadu let, kdy meziročně nedošlo k poklesu spotřeby,“ uvedl vedoucí zákaznického odboru Vodárny Pavel Pajtl.