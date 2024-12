Užijte si to, raduje se Tonda. Po čtyřech letech nebude na Vánoce na ulici

Domek na odstavném parkovišti pro nepojízdná auta na okraji Plzně má jen několik metrů čtverečních, není v něm sprcha, voda je z kanystru a záchod je chemický.

O bydlení se postaral spolek SISU a Tonda se Stáňou pomáhali domek vyrobit. Šéf SISU Martin Hruška tvrdí, že bývalí bezdomovci nedělají problémy, chovají se slušně, mají v domku docela uklizeno a zřejmě si jej dost považují. Starají se o pořádek v okolí i jinde a hlídají parkoviště před nezvanými hosty.

Jaké byly Vánoce na ulici? „Těžký. S rodinou jsme si jen volali, jsou daleko a na cestu nemám. Nebyla práce, žádné brigády, nic. Tak jsem zůstal bez domova,“ vysvětluje Tonda, na co byl dlouho zvyklý.

Přiznává, že na dřívější Vánoce vzpomínal. „Měl jsem krásné Vánoce se stromečkem, jak to má bejt. To bylo lepší.“ Ještě když byl Tonda dítě, dostával prý hodně dárků. „Pod stromečkem jsem jich měl spoustu. Třeba auto i sladkosti, Všechno. Hodně, hodně toho bylo.“ Tvrdí, že doma v Litvě měl velkou rodinu, která mu později chyběla.

Dnes se však znovu těší na Vánoce, protože je může prožít v domku. „Jsem rád a nejsem s přítelkyní sám. Jsem na tom líp.“

Pro přítelkyni má připravený dárek, ale nechce prozradit jaký, protože to má být překvapení. „Něco podle stromečkem mít bude,“ ujišťuje. Stromek je zatím schovaný pod postelí. Až před Štědrým dnem ho prý vyndají. A cukroví také bude. „To musí být.“

S žádnou hostinou však Tonda nepočítá. „Na to nemáme peníze. Nemáme práci, chodíme na brigády uklízet třeba na náměstí.“

Tonda se na letošní Vánoce těší a tvrdí, že jeho přítelkyně taky. Co by ráda našla pod stromečkem, Tondovi neříkala. Ten to prý ale dobře ví. Co si naopak přál Tonda od ní? „Lásku a k tomu asi bude taky nějaké překvapení. Uvidíme.“ Každopádně čeká Vánoce veselejší než dřív. „Nebudu sám. Budu s přítelkyní v klidu,“ pochvaluje si.

A přeje hezké Vánoce a Silvestr všem lidem. „Užijte si to všechno. To vám přeje Tonda a Stáňa.“

Domek pro bezdomovce v Plzni. (21. 5. 2024)