Ke rvačce došlo předloni v neděli 13. srpna k večeru, kdy na Velké louce už vše skončilo a personál začal rozebírat pouťové atrakce. Zdeněk Holzknecht jel autem s vlekem k vláčku. Míjel při tom dvě Ukrajinky, které seděly na okraji cesty a měly do ní natažené nohy. Auto prý nemohlo projet. Podle obžaloby Holzknecht ženy zbil kvůli jejich národnosti.

Jedním ze svědků, kteří dnes vypovídali před soudem, je synovec obžalovaného. Ten uvedl, že když s tchánem zabezpečovali na noc atrakci, slyšel velký křik. „Šel jsem se tam podívat. Viděl jsem Zdeňka, jak tahá ze své oktávky nějakou ženskou. Druhá mu visela na krku a mlátila ho do hlavy. Bylo u toho asi pět nebo šest chlapů. Jeden strhl ženskou ze Zdeňka dolů, ona pak ležela na trávě. Potom volali záchranku. On pak vytáhl tu ženu z auta, sedl do oktávky a odjel ke svému dětskému vláčku,“ popsal Jan B. konflikt.

Odhadl, že od zaslechnutí křiku do spatření Holzknechta a dění u auta uběhlo asi čtvrt minuty. Šel pomalu, protože po úrazu používal berle.

„V životě jsem neviděl, že by Zdeněk napadl ženskou. Konfliktní situace se vždy snaží uklidňovat. Víte, u atrakcí vzniká dost problémů, zvlášť, když jsou lidi opilí. Násilí se musíte vyhýbat, aby z toho něco nevzniklo,“ vysvětloval Jan B.

Znalec: Žena si mohla zlomit nos pádem na zem

I druhý ze středečních svědků z okruhu lidí kolem pouťových atrakcí popisoval, že ho upoutal křik, proto se šel podívat, co se děje. „Původně jsem si myslel, že se stalo něco při demontáži atrakce. Slyšel jsem ženský hlas, připadalo mi to jako nadávky v ruštině. Došel jsem až k autu pana Holzknechta, k místu spolujezdce. Nechápal jsem, proč sedí cizí žena v jeho autě. On se ji snažil vytáhnout z auta, zároveň mu na krku visela blondýna. Jestli pak upadla, pustila se, nevím. Obžalovaný ji neshodil, protože se snažil oběma rukama vytáhnout druhou ženu z auta. Když ji vytáhl ven, postavil ji, sedl do auta a odjel,“ popisoval svědek dramatické okamžiky.

Blondýnu odvezla do nemocnice záchranka se zlomeninami v obličeji. Podle spisu měla v té době v krvi 2,4 promile alkoholu. Lékaři museli zraněnou operovat. Podle obžaloby a popisu samotné cizinky jí zranění způsobil obžalovaný.

Soudní lékař naznačil, že Liliu nemuselo zranit více úderů, které zmiňuje obžaloba. „Nemusely být tři, k přivodění všech zranění teoreticky stačí jediný úder pěstí velkou silou,“ naznačil znalec Petr Hrubý. Ten připustil, že kdyby žena upadla obličejem na trávník, mohla si zlomit kůstky v nose. „K poranění čelistní dutiny a jařmového oblouku by dojít nemuselo,“ vysvětloval.

Ženy však tvrdí, že je Zdeněk Holzknecht surově napadl. „Najednou projíždělo kolem nás auto s přívěsem a muž začal křičet. Myslely jsme si, že mu překáží kočárky, tak jsme je otočily. Nepřekážely jsme mu, byla tam ještě široká cesta. Táňa se ho zeptala, o co jde? On se jí zeptal, jestli jsme Ukrajinky? Odpověděla, že ano,“ popsala začátek incidentu pětatřicetiletá Lilia, která po sporu skončila se zlomeninami obličeji ve špitále.

17. června 2024

Podle státní zástupkyně Holzknecht u žen zastavil a vystoupil z auta. „Poté, co zjistil, že jsou Ukrajinky, začal na ně křičet: ukrajinský s..ě, ukrajinský k...y, vypadněte. Bezdůvodně starší z dvojice nejméně třikrát udeřil dlaní do obličeje, dále ji chytil za vlasy a tahal ji za ně, vytrhl ji chomáč vlasů. Pak ji vzal za tričko a zvedl ji ze země. Poškozené se podařilo obviněného odstrčit, sedla si do jeho auta a vzala mu klíčky, aby nemohl odjet,“ popsala začátek incidentu žalobkyně Marie Čechová.

Obžalovaný vysvětloval, že šel za ženami jen proto, aby ho nechaly projet. „Začaly zvyšovat hlas, nerozuměl jsem, co říkají, ale podle intonace hlasu mi nadávaly. Jedna strana nerozuměla té druhé,“ popsal. Podle něj v tom zřejmě sehrál roli alkohol, který ženy popíjely.

„Začalo šťouchání a najednou mi jedna z žen seděla v autě. Usoudil jsem, že mi ho chce ukrást. Tak jsem se ji snažil vytáhnout ven, přetahovali jsme se o dveře, ale neudeřil jsem ji. Pak přišli další lidi, neznal jsem je, jeden pán vytrhl klíče ze zapalování a donesl mi je. Chtěl jsem tu ženu vytáhnout ven, ale přišla ta mladší blondýna a dávala mi pěstí do krku zezadu. Pak jsem se otočil a ležela na zemi. Lidi už volali záchranku, paní byla asi v bezvědomí,“ popsal obžalovaný.

Podle Lilie začal řidič po prvních slovech po vystoupení z auta mlátit druhou cizinku a tahal ji za vlasy. Lilia jí šla na pomoc. „Přišla jsem k němu zezadu a uhodila ho. Ptala jsem se ho, co dělá. Byly u toho děti a hrozně moc brečely. Dvakrát mě uhodil pěstí a jednou loktem. To je všechno, co si pamatuju. Probrala jsem se až v nemocnici,“ líčila Lilia u Okresního soudu Plzeň-sever.

Za ublížení na zdraví a výtržnictví muži hrozí až pět let vězení. Soud bude pokračovat o prázdninách.

Byly opilé, útočily, hájí se muž obviněný z napadení Ukrajinek (4. 9. 2024):