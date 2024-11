Kopy, nebo rány pěstí? Souzení útoku na Ukrajinky provázejí rozpory

Zdeněk Holzknecht, který je ze zbití žen obžalovaný, obvinění odmítá. Tvrdí, že ženy jen požádal, aby mu udělaly místo a on mohl projet autem s vlekem k atrakcím. Tvrdí, že se od nich dočkal nadávek. „Nerozuměl jsem, co říkají, ale podle intonace hlasu mi nadávaly. Jedna strana nerozuměla té druhé,“ řekl.

Holzknechta obžalovala státní zástupkyně z výtržnictví a ublížení na zdraví, hrozí mu až pětiletý trest. Ženy podle obžaloby napadl kvůli tomu, že jsou Ukrajinky.

Pětatřicetileté Lilianě museli lékaři po konfliktu operovat zlomeniny v obličeji. Žena řekla, že muže udeřila zezadu do krku, když napadl Tatianu. „Byly u toho děti a hrozně moc brečely. Dvakrát mě uhodil pěstí a jednou loktem. To je všechno, co si pamatuju. Probrala jsem se až v nemocnici,“ řekla Liliana.

Její o deset let starší krajanka Tatiana dnes soudkyni řekla, že nejprve na ně muž pokřikoval z pomalu jedoucího auta s vlekem. „Zeptal, jestli jsme Ukrajinky. Řekly jsme, že ano. Slyšela jsem od něj: Ukrajina ku.va, dalším českým výrazům jsem nerozuměla. Auto popojelo a zastavilo. Muž vystoupil a začal mě mlátit. Dostala jsem asi tři rány pěstí na ucho a do obličeje,“ popsala Tatiana.

Popisovala, že ji muž chytil za vlasy a tahal nahoru, aby ji postavil. „Křičela jsem: Policie, policie! Běžela jsem k jeho autu a vytáhla z něj klíčky, aby nemohl odjet a počkal na policii. Viděla jsem úder do Lilie, která po něm padla na zem,“ popisovala matka tří dětí, která na Ukrajině pracovala jako vychovatelka v mateřské škole.

Její nejstarší syn je ve válce, mladší je v Česku s ní, k tomu má další, čtyřleté dítě. „Máme teď strach, když nemusíme, nevycházíme z ubytovny,“ prohlásila žena.

Podle dřívějšího vyjádření advokáta souzeného muže byla Liliana v době incidentu opilá. Od Tatiany chtěl dnes vysvětlení, proč dnes u soudu tvrdila něco jiného než v přípravném řízení. Například proč na policii nejprve vypověděla, že ji útočník kopal do hlavy a hrudníku, když teď mluví o úderech pěstí. Přitom ve zprávě z ambulance žádná zmínka o hematomech na hlavě není. „Nepamatuji se. Ale bolelo mě to, proč tam nebyly modřiny, nevím,“ odpovídala nyní žena na podobné otázky.

Cizinka dnes také řekla, že si nepamatuje, že by lékařskou zprávu ukazovala novinářům. Dříve ale řekla, že ji médiím poskytla. V přípravném řízení zmínila, že jí vlasy vytrhl další člověk, když ji tahal z auta. Dnes to ale byl podle ní obžalovaný kolotočář.

„Odmítám, že bych jí (Tatianě - pozn. red) způsobil zranění, která popisuje. Té druhé paní jsem nic neudělal,“ prohlásil dnes po výslechu poškozené Zdeněk Holzknecht.

Část dalších jednání bude v příštím roce bez účasti veřejnosti, protože soudkyně plánuje vyslechnout neplnoleté svědky události.

Kolotočáře soudí za zmlácení dvou Ukrajinek. Byly opilé, tvrdí muž (17. 6. 2024)