Vůdce sekty z Plas zřejmě půjde do vazby, přes zákaz soudu vysílal na internetu

Vůdce sekty se prohlašuje za boha a předvídal, že v pondělí přijde konec světa, kdy lidé i děti budou umírat. Policie proto v tento den před všemi školami v Plasích zvýšila dohled, zjistila redakce iDNES.cz.

Podle Lukáše S. se hlídka objevila i před sídlem sekty Ohnivý drak, které stojí nedaleko střední školy, a to ho natolik rozčílilo, že po více než měsíci vystoupil na YouTube. Nehledě na to, že to má soudem zakázané a po propuštění z vyšetřovací vazby sliboval, že ho už na sociálních sítích diváci neuvidí.

„Jste vedle, ale já to přijímám. Narodil jsem se sem a nikdy jsem nikomu předtím ani potom neukřivdil! Tak co je! Mám zakázáno jako člověk hovořit pravdu a lásku do mainstreamu a internetu. A já se ptám za co? Co jsem komu udělal? Tak mě tedy zavřete! Můžete na mě. Vystoupil jsem tedy,“ řve vulgárně Lukáš S. ve videu a očekává příjezd kriminalistů.

„Jste psychopati, vy všichni. Jste svině. Policie České republiky je svině! Celá policie! To, co dneska (11. 11. 2024) udělala, že tady hlídkuje?! Že tu bude atentát a že je to jasné? Zakázali jste mi vysílat, tak jak jsem mohl zveřejnit videa o konci světa? To se pos*al svět? Jste svině a já se vám dávám. Jsem člověk bitej vámi všemi. A mě to nevadí. Ukažte, co ve vás je. Vy svině!“ reaguje na videu na situaci v Plasích.

Soud rozhodoval, zda pošle vůdce sekty z Plas do vazby (10. 10. 2024)

Dohled probačního úředníka byl bez problémů, řekla soudkyně

Policisté šestačtyřicetiletého muže na začátku října obvinili ze šíření poplašné zprávy, pomluvy, vyhrožování s cílem působit na úřední osobu, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a podněcování k trestnému činu. Na sociálních sítích vyhrožoval všem násilím, mluvil o hromadné sebevraždě členů společenství včetně miminka a vyhrožoval také policistům, kteří ho vyšetřovali.

Následně Okresní soud Plzeň-sever rozhodl, že Lukáš S. bude vyšetřován na svobodě. Soudkyně Zuzana Sperková dospěla k závěru, že jeho jednání nebylo tak závažné, aby vazbu nebylo možné nahradit. Uložila mu tedy dohled probačního úředníka a omezení, že nesmí vystupovat ve videích. „Pokud to nebude respektovat, bude důvod pro uvalení vazby,“ uvedla v říjnu soudkyně.

Nyní ale Lukáš S. jedno z předběžných opatření porušil. „O tomto novém videu na sociálních sítích víme, evidujeme je a vyrozuměli jsme o této skutečnosti státního zástupce a soud s tím, že obviněný porušil předběžné opatření, které mu bylo soudem uloženo,“ uvedla pro iDNES.cz policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Soudkyně Zuzana Sperková dnes potvrdila, že dohled probačního úředníka probíhal bez problémů, ale Lukáš S. v pondělí vědomě porušil druhý ze zákazů. „Pravděpodobně do vazby půjde. Nyní musí dát státní zástupce návrh na přeměnu předběžného opatření a až poté se tím bude zabývat soud,“ vysvětlila soudkyně.

Špatně se chovala, proto zemřela, řekl obviněný k úmrtí ženy u porodu

Sídlo sekty je spjaté také s tragickým domácím porodem, po kterém zemřela jedna z členek sekty. Co bylo příčinou její smrti zatím není jasné, ale po porodu byla několik hodin s dítětem spojena pupeční šňůrou.

Dítě je prozatím u předběžných pěstounů. Otec miminka, v jehož domě sekta sídlí, ho chce do své péče. S dítětem se může vídat jednou týdně po dobu šedesáti minut. Muž ale není finančně zajištěný, v domě žije kolem deseti lidí a podle něj je problém i to, že s nimi žije Lukáš S. Ten je přesvědčený o tom, že si rodičku vzala bába šedivá. Je to podle něj démon, který pohlcuje ženy a je třeba ji dostat z těla ven, a to fyzickým násilím. Na adresu rodičky řekl, že není škoda, že zemřela, protože se špatně chovala. V minulosti chtěla totiž sektu opustit a jít vlastní cestou.

Stejný názor na porod má i přítel zemřelé ženy, který nedávno požádal o ruku další členku sekty. Ta byla přítomna porodu a domnívá se, že žena zemřela proto, že podlehla strachu.

Zakladatel sekty a jeho přívrženci se netají tím, že nemají peníze, nechodí do práce a odmítají se stát součástí sociálního systému. Snaží se žít láskou v srdci a tento cit celý den rozvíjejí. Na videích ale Lukáš S. často používá vulgarismy a přeje lidem rakovinu, smrt.

Stančík popisuje, jak vypadal domácí porod (10. 9. 2024)