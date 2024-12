Hledá se, kdo postaví obchvat Plas. Unikátní most se soutěží zvlášť

O vypsání tendru na stavbu obchvatu informoval před Vánoci na síti X generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. „ŘSD zahájilo výběrové řízení na zhotovitele stavby I/27 Plasy, obchvat. Předpokládaná hodnota zakázky je 1023,4 milionu korun bez DPH. Její součástí není most přes řeku Střela, na který probíhá samostatné výběrové řízení v režimu Design and Build (tedy že zhotovitel odpovídá nejen za stavbu, ale i projektovou dokumentaci, pozn. red.). Na celou trasu délky šest kilometrů (bez mostu 5,4 km) je vydané stavební povolení v právní moci,“ napsal Mátl k právě vypsanému tendru.

Správce dálnic a silnic první třídy předpokládá, že stavba začne v příštím roce a v roce 2028 bude celá šestikilometrová silnice plně průjezdná.

Stávající silnice první třídy Plzeň – Most vede napříč celými Plasy. Kamiony jezdí jen pár metrů od zdí vzácného kláštera. Navíc silnice z Plas na Plzeň i na druhou stranu na Most vede do kopce a kroutí se serpentinami, ve kterých se několikrát za rok stávají těžké havárie. Mnohdy při nich umírají lidé.

Právě tyto nebezpečné úseky obchvat odstraní. Ve směru od Plzně bude začínat nová komunikace s jedním pruhem pro každý směr v místě, kde se současná silnice stáčí doleva. Obchvat povede rovně do lesa, po několika stovkách metrů auta najedou na téměř půl kilometru dlouhý most.

Pak se nová silnice povine v oblouku do mírného kopce směrem na Kralovice. Z dokumentace vyplývá, že silnice spojující Plasy s Nebřeziny a Babinou bude obchvat překonávat mimoúrovňovými křižovatkami. Na současnou silnici první třídy Plasy – Kralovice se nová cesta napojí přibližně ve třetině dlouhé rovinky u místa zvaného Sokolka.

Trasa obchvatu se však příliš nelíbila obyvatelům Nebřezin, vede asi čtyři sta metrů od nejbližší budovy. Báli se zejména vody z retenční nádrže, která by podle jejich tehdejších obav nemusela pojmout všechnu vodu ze silnice při velkých deštích. V roce 2018 kvůli tomu místní sepsali i petici.

Dominantní stavbou celého obchvatu bude téměř půl kilometru dlouhý most s jediným obloukem, auta pojedou 85 metrů nad hladinou řeky Střely. Projektanti dostali na první pohled nelogické zadání – most musí být plně funkční, na první pohled hezký, a přitom z kilometrové vzdálenosti od kláštera v Plasích téměř neviditelný, aby klášter zůstal optickou dominantou, jak požadovali památkáři.

Plánovaný silniční most bude nejvyšší v ČR

Když vypisovalo letos v květnu ŘSD soutěž na most, uchazeči dostali na zdejší poměry poměrně neobvyklou podmínku, a to, že soutěž není jen na stavbu, ale budete odpovídat i za projektovou dokumentaci. „Je to první akce v kraji, kterou vypisujeme tímto způsobem,“ řekl tehdy krajský šéf ŘSD v Plzni Miroslav Blabol.

Plánovaný silniční most bude nejvyšší v České republice, jeho délka je 496 metrů. ŘSD při vypisování tendru uvedlo, že předpokládaná maximální částka je podle projektantů 530,5 milionu korun bez DPH.

Smlouva počítá s tím, že zhotovitel nejprve dotáhne do finále projektovou dokumentaci a v roce 2025 zahájí stavební práce. „Začít budou muset budováním přístupových komunikací k místu, kde budou zakládat opěry budoucího mostu. Komunikace jim zaberou šest až sedm měsíců. Samotná stavba mostu by měla začít v roce 2026, hotový by mohl být v závěru roku 2027,“ uvedl Blabol na jaře.

Mluvčí ŘSD Adam Koloušek nyní řekl, že v příštím roce by tyto přípravné práce skutečně měly začít.

Vítěz tendru ještě není vybraný. Podle výpisu z databáze veřejných zakázek lhůta pro podání nabídek končila teprve 3. prosince.

Most bude široký 12,6 metru, pro každý směr bude jeden jízdní pruh. Na straně k Plasům bude stezka pro chodce široká 1,5 metru, v místě vyhlídky bude rozšířená na tři metry. Po druhé straně mostu povede společná stezka pro chodce a cyklisty.

Most na obchvatu Plas bude mít plošinu s průhlednou podlahou (29. 12. 2021)