Vůdce sekty už nebude za nadávky a výhrůžky souzený, mohl by to být přestupek

V červeném kostýmu šaška a s čepicí, na které při každém kroku cinkaly rolničky. Tak loni v říjnu přivezli policisté k soudkyni šestačtyřicetiletého Lukáše S. z Plasů na Plzeňsku, když pro něj státní zástupkyně požadovala uvalení vazby.

Vůdce Ohnivého draka byl v té době obviněný hned z pěti trestných činů – z šíření poplašné zprávy, pomluvy, vyhrožování s cílem působit na úřední osobu, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a podněcování k trestnému činu. Hrozilo mu až pět let vězení. Obviněný byl kvůli videím zveřejňovaným na internetu, ve kterých podle policistů vyhrožoval násilí svému okolí. Mluvil rovněž o hromadné sebevraždě členů společenstva včetně miminka, vyhrožoval i místní škole, slovně útočil také na policisty, kteří ho vyslýchali.

Ve vazbě na podzim neskončil.

„Bylo mi kladeno za vinu, že ve svých příspěvcích používám vulgarismy, které naše společnost považuje za přestupky. Když veřejně řeknete blbci, že je blbec, tak už jste trestán v trestním řízení. Žalobkyně by mě nejraději poslala až do smrti do vězení,“ uvedl Lukáš S., když ho soudkyně propustila ze zadržení. Sám řekl, že má zakázané zveřejňovat další videa, aby se vyhnul vazbě.

Po středečním rozhodnutí soudců Krajského soudu v Plzni mu už nehrozí pobyt ve vězení ani podmíněný trest. „První ze skutků se postupuje městskému úřadu - komisi pro projednávání přestupků. Trestní stíhání pro druhý skutek se zastavuje,“ vysvětlil pravomocné rozhodnutí soudců mluvčí Krajského soudu v Plzni Jakub Štverák.

Soudci ve středu potvrdili prosincové rozhodnutí samosoudce Okresního soudu Plzeň-sever Radka Vydry. Státní zástupkyně neuspěla se stížností proti zastavení trestního stíhání a předání některých skutků k vyřešení na přestupkovou komisi.

Smrt kvůli bábě šedivé

Zakladatel Ohnivého draka od počátku hlásal ve videích, že lidé mají žít láskou v srdci a on je právě ten vyvolený od Boha, který jim cestu ukáže. Ale že nemá kde bydlet, nemá peníze, nepracuje, aby právě mohl celý den rozvíjet to, co v srdci cítí, aby byl svobodný. Lidé ho podle něj nechápou a proto si zaslouží jen to nejhorší – smrt. Vulgárně jim nadává, že ho nechají zemřít, protože nemá „ani korunu“ na jídlo.

O společenství sídlící v rodinném domku v Plasích se začala policie intenzivně zajímat loni v září, kdy tam po domácím porodu zkolabovala jedna ze členek. Zůstala dlouho spojená pupeční šňůrou s novorozencem, nevyšla jí z těla placenta. Záchranáři do nemocnice převáželi i novorozenou holčičku, ta na rozdíl od matky přežila.

Dvaačtyřicetiletá Linda, která po porodu v náboženském centru Ohnivý drak zemřela v nemocnici, před časem Lukáši S. oznámila, že chce jít vlastní cestou a sektu opustí. On jí to ale nechtěl dovolit.

Vůdce společenství žije v přesvědčení, že ženy mají v sobě bábu šedivou, která je pohltila a je třeba ji dostat ven. Třeba i násilím. Tragédii vysvětluje tím, že právě ona do Lindy vstoupila a vzala si ji s sebou. „A je dobře, že si ji vzala, když nežije láskou v srdci,“ prohlásil v jednom ze svých videí.

Policisté ještě nerozhodli, zda budou za loňský tragický domácí porod někoho stíhat.

Biologický otec dívky, který také žije v plaském společenství, se ji nyní snaží dostat do své péče. Soudkyně, která o případu rozhoduje, může pětiměsíční holčičku nechat až rok v péči dočasných pěstounů, svěřit je trvalým pěstounům a třetí z možností je péče biologického otce.