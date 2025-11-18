Řidič nákladního auta při couvání srazil chodce, senior je ve vážném stavu

Nehoda se stala na náměstí svobody po 10. hodině. Podle dosavadních informací jednašedesátiletý řidič nákladního vozidla značky Mercedes srazil při couvání staršího muže.
Senior utrpěl velmi vážná zranění. Do nemocnice ho transportoval vrtulník. „Ve spolupráci s kolegy z letecké záchranné služby jsme sedmasedmdesátiletého muže ošetřili. Byl ve velmi vážném stavu,“ sdělila za záchrannou službu Karolína Korčíková.
Jak přesně se nehoda stala, nyní zjišťují dopravní policisté z Tachova. Řidič nákladního vozidla měl dechovou zkoušku na alkohol negativní. U chodce ji policisté kvůli zdravotnímu stavu nemohli provést, proto nařídili odběr krve v nemocnici.
Na místě zasahovali také hasiči, kteří pro vrtulník zajistili přistávací plochu a následně pomohli s transportem pacienta do sanitky, která ho převezla k vrtulníku.
