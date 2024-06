Plzeň rozšíří zóny s placeným parkováním, změny čekají i rezidenční karty

„Letos se rozšíří placené parkování do Plzenecké ulice, která spadá do zóny Petrohrad. Pak se rozšíří zóna na Roudné v ulicích Pod Záhorskem, Kleisslova a Dělnická. K zóně F přibude na Jižním Předměstí ulice Borská a Bendova,“ řekl Ondřej Vohradský ze Správy veřejného statku města.

Náměstek primátora Plzně pro dopravu Aleš Tolar prohlásil, že se do budoucna připravuje rozšíření zóny placeného parkování v oblasti Bor a Slovan. Podle Vohradského se chystá rozšíření oblasti placeného parkování mezi Částkovou ulicí a Slovanskou alejí. „Prochází to schvalováním na městském obvodu Plzeň-Slovany. Do konce června by to mělo být potvrzené, a pak začneme připravovat projekt,“ vysvětlil.

Podobně je na tom příprava oblasti placeného parkování kolem Zimního stadionu. „Tam by měla být nová zóna G od ulice U trati až k Fodermayerovu pavilonu,“ popsal.

Rozšiřování zón jde pomalu

Bývalý náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule se domnívá, že rozšiřování oblastí placeného parkování v Plzni postupuje až příliš pomalu. Myslí si, že už by mohly být připravené v okolí Jiráskova náměstí na Slovanech. „Ale i já jsem bojoval s tím, jak dlouho všechno trvá. Nicméně bych byl rád, aby město v tomto směru trochu přidalo. Systém placených zón je funkční a ukázalo se to naposledy při rozšíření na západ od Klatovské třídy,“ říká.

Dlouhodobě o rychlejší rozšíření oblasti placeného parkování v Plzni usiluje městský obvod Slovany. „My se připomínáme pořád: Rozšiřujte, rozšiřujte. Slovany to potřebují. Lepší řešení nedostatku míst pro parkování ve městě ještě nikdo nevymyslel. Doufám, že se přiblíží další rozšíření na Slovanech v dohledné době,“ říká místostarosta obvodu Václav Cinádr.

Město zároveň plánuje, že zvýší poplatek za parkování v rezidenčních zónách. U základní roční sazby je navrženo zvýšení ze 700 korun na tisícovku. „To v podstatě pokrývá inflaci za poslední tři roky,“ sdělil Vohradský.

Vyšší sazby pro druhé či třetí auto

Novinkou je, že se mají výrazně zvýšit sazby rezidenčních karet pro druhé nebo třetí auto. Pro jednoho žadatele je navrženo první auto za tisíc, druhé za pět tisíc a třetí za deset tisíc. Toto opatření považuje náměstek Tolar za možnost zlepšit fungování rezidenčních zón v době, kdy na jednu domácnost připadá více než jeden automobil. Teoreticky by to mohlo zvýšit pravděpodobnost, že víc rezidentů v dotčených oblastech najde místo k parkování.

Pokud ovšem budou mít po jednom autě různí členové jedné domácnosti, bude pro ně platit základní sazba tisíc korun. „Nelze svázat vlastnictví auta s trvalým pobytem, ale pouze s osobou vlastníka. Ale někde se začít musí,“ vysvětluje Tolar.

Město se také chystá zvednout ceny u dlouhodobějšího parkování v centru Plzně. V zóně A, která v podstatě odpovídá historickému jádru, se má zvýšit sazba za druhou hodinu stání z 50 na 70 korun. Každá další hodina má pak být nadále za sto korun. V širší zóně B se u druhé hodiny má platit místo 30 korun už 40 a za každou další hodinu pak 50 korun.

„Cenotvorbou parkovného regulujeme dopravu, proto třeba v Áčku zdražujeme nejvíc, a to hlavně delší stání, a budeme v tom pokračovat. Do historického centra by nikdo neměl zajíždět autem a stát tady dlouhé hodiny,“ tvrdí náměstek.

Tolarův předchůdce Vozobule pokládá cenovou politiku města v tomto ohledu za srozumitelnou a pochopitelnou.