Plzeň rozšíří zónu placeného parkování k jižnímu a autobusovému nádraží

Oblasti placeného parkování se v Plzni rozšiřují postupně. Mají uvolnit místo pro rezidenty a omezit počet parkujících z jiných oblastí.

„Pokud by město parkování neregulovalo, ulice by byly přeplněné a docházelo by k omezování dalších úloh veřejného prostoru. Zřízení těchto zón je výhodné zejména pro obyvatele s trvalým pobytem v daném území. Mohou si totiž zakoupit levnější dlouhodobé parkovací oprávnění. Ostatní řidiče má tento režim přimět ke zkrácení doby parkování, cestování veřejnou dopravou či k častějšímu využívání záchytných parkovišť mimo zpoplatněnou zónu,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy Aleš Tolar.

Sazba parkovného v zóně F je stanovena na 10 korun za hodinu v pracovních dnech od 7 do 19 hodin. Rezidenti s trvalým pobytem uvnitř parkovací zóny F zaplatí za roční parkovací kartu 700 korun, podnikatelé a právnické osoby sedm tisíc korun.

Informace o podmínkách pro získání nároku na parkovací kartu naleznou zájemci na webových stránkách parkingplzen.cz.

„Karty budou k dostání v Zákaznickém centru Plzeňských městských dopravních podniků na Denisově nábřeží nebo v e-shopu. Pro placení parkovného je možné také využít naši mobilní aplikaci,“ sdělil Pavel Netolický z dopravních podniků.

Provoz nové zóny začne 4. prosince

Zahájení provozu nové zóny je naplánováno na 4. prosince. Se zpožděním se však zóna F dostane do Bendovy ulice, která se nyní rekonstruuje. „Pro řidiče ale platí, že se řídí dopravním značením. Placené stání tedy určuje vždy dopravní značka,“ upozornil Ondřej Vohradský ze Správy veřejného statku města Plzně.

V prvních týdnech se pracovníci dopravních podniků a strážníci soustředí v ulicích nové zóny především na informování veřejnosti o režimu placeného parkování.

V Plzni existují parkovací zóny A až F a také zóny Petrohrad a Roudná. Nejvyšší cena za hodinu parkování je v zóně A, která je v historické části centra Plzně. Za půlhodinové stání se tam platí 20 korun, za první hodinu 40 a za druhou pak 50 korun.

V navazující zóně B stojí 30 minut parkování 15 korun, první a každá další hodina 30 korun.

V zóně C v okolí náměstí T. G. Masaryka a za Velkou synagogou vyjde půlhodina na 10 korun a 1. a každá další hodina na 20 korun.

Plzeň otevřela velkokapacitní parkoviště na Borech (27. 1. 2022)