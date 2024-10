Pivo do skla i z proskleného návěsu. Pilsner festu letos jeden den stačil

Zdravice od hospodských z Čech i Slovenska a přání známých osobností včetně Zdeňka Svěráka nebo letošního hokejového mistra světa Davida Špačka promítané na velkých stěnách vedle hlavního pódia. Známé osobnosti od kytarového virtuosa Lubomíra Brabce po herečku Markétu Hrubešovou přáli pivu i a jeho milovníkům přímo v pivovaru.

„Letošní ročník je pro nás tady desátý, se známými se dopředu domlouváme, kde se tu potkáme. Sice je dneska zima, ale zase je tu míň lidí a u stánků aspoň nejsou fronty. Je to jednou za rok, chceme si to tu užít, ceny moc neřešíme,“ prohodil Tomáš Suchý, než jemu a jeho partnerce Janě načepovali v jednom ze stánků na ploše u pódia dvě piva do zálohovaných kelímků.

V několika velkých stanech bylo pivo i do skleněných půllitrů. Mezi lidmi, kteří se v pivovaru v sobotu pohybovali, bylo hodně turistů z Asie, slyšet tu byla němčina i angličtina.

Za pití i jídlo se u stánků platilo jen s pomocí čipů v náramcích, do kterých si návštěvníci hned u vstupu do areálu nebo ve stáncích v areálu nabíjeli kredit. Podle Kromě nejznámějšího plzeňského ležáku z píp také nealkoholický birell a dva druhy piv z minipivovaru Elektrárna, který patří také do portfolia plzeňského o pivovaru.

Prosklený návěs

Lidé se mohli bavit u show známých kuchařů, při vystoupení DJ´s, Xindla-X, Top Dreams Company, Sto zvířat nebo Monkey Businnes. Na sobotu byly připravené i speciální prohlídky pivovaru zaměřené na stará a zapomenutá řemesla nebo do historické budovy ředitelství pivovaru. Pivovarští přistavili i unikátní prosklený návěs ke kamionu, ve kterém čepovali mezinárodně ostřílení mistři výčepní.

Tradičně v čase 18.42 narážel emeritní vrchní sládek Václav Berka na pódiu velký dřevěný sud. Společně s ním ještě deset pivovarských naráželo pěkně postaru velkými dřevěnými palicemi soudky rozestavené po okraji pódia. Takhle načepovaná piva rozdávali ke společnému slavnostnímu přípitku.

Oslavu v Plzni si nenechali ujít současný generální ředitel Dragos Constrantinescu a jeden z jeho předchůdců Paolo Lanzarotti, který je jedním nejvyšších šéfů společnosti Asahi v Evropě, do jejíhož portfolia patří i plzeňský pivovar.

„Ahoj Plzeň. Jsem Prazdroj, vždy budu Prazdroj. Dej bůh štěstí. Na zdraví,“ pronesl česky Lanzarotti z pódia. Kapela Sto zvířat hrála do půlnoci, pivovar se veřejnosti uzavíral v neděli v jednu hodinu v noci. Ve stanu u hlavní brány si řidiči mohli při odchodu dýchnout do ověřeného alkotesteru, jak jsou na tom, za jak dlouho budou moci s klidem sednout za volant.